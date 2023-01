Suicide Squad: Kill the Justice League : une fuite d'informations qui ne fait pas très plaisir à voir

Si, pour l'heure, on ne connaît pas avec certitude l'orientation que prendra le titre, tout au plus savons-nous que nous incarnerons Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et Deadshot dans un combat en solo ou en coopération jusqu'à quatre à Metropolis, contre des super-héros manipulés par Brainiac.

À 5 mois de sa nouvelle date de sortie, après moult reports, une image en fuite vient apporter quelques éléments de réponse quant au modèle économique adopté.