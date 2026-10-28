Le studio lyonnais derrière Dishonored et le très attendu Marvel’s Blade a obtenu un mois supplémentaire pour trouver un repreneur. Un délai qui pourrait être décisif pour les quelque 217 salariés, alors que Microsoft n’écarte toujours pas une fermeture.
La menace plane toujours sur Arkane Lyon. Après plusieurs mois d’incertitude, le studio français, propriété de Bethesda et de Microsoft, bénéficie d’un sursis supplémentaire pour tenter de sauver son avenir. Mais derrière cette prolongation se cache une réalité préoccupante, puisque sans solution viable, l’un des noms emblématiques du jeu vidéo français pourrait bien disparaître.
Xbox accorde un mois supplémentaire à Arkane Lyon
L’information, rapportée notamment par PC Gamer, confirme que Microsoft a accepté de prolonger d’un mois la période de consultation autour de l’avenir du studio. L’échéance initiale, fixée au 13 novembre 2026, devait permettre de rechercher un éventuel repreneur. Le calendrier est désormais repoussé, mais sans que cela garantisse une issue favorable.
« Nous explorons les différentes options possibles, notamment la recherche d’un partenaire pour accompagner le studio dans la suite du développement », explique un porte-parole de Microsoft.
Une piste particulièrement importante pour Marvel’s Blade, le jeu d’action annoncé en 2023 et toujours en production. Selon des sources citées par le média américain, le projet nécessiterait encore plusieurs années de développement, et le fait de trouver un partenaire capable de reprendre le studio et de financer la suite du projet apparaît donc comme un enjeu majeur.
Microsoft précise que les documents évoquant une fermeture ne constituent pas une décision définitive, mais relèvent de la procédure de consultation. Pour les 217 salariés concernés, le répit reste néanmoins très fragile.
Arkane, énième victime de la restructuration de Microsoft ?
Une situation qui s’inscrit dans une très vaste réorganisation chez Xbox, marquée par des suppressions de postes et des changements profonds au sein de ses studios. En juillet, Microsoft a annoncé une nouvelle vague de réductions d’effectifs, avec environ 3 200 postes concernés à terme dans sa division jeux vidéo.
Le groupe poursuit également ses efforts pour réduire ses coûts. Comme nous l’évoquions récemment, Microsoft a proposé à quelque 60 000 salariés un dispositif de départ volontaire indemnisé, signe que la rationalisation dépasse largement le seul périmètre de Xbox.
En septembre dernier, Satya Nadella défendait cette restructuration et affichait sa confiance dans la capacité de la branche gaming à retrouver la croissance. Mais pour Arkane Lyon, les ambitions financières du groupe se heurtent à une question immédiate, à savoir l’avenir des équipes et de leurs projets.
Le mois supplémentaire pourrait permettre de débloquer une solution. À défaut, la fermeture du studio resterait une possibilité bien réelle, et avec elle, la perspective de voir disparaître un savoir-faire français reconnu, avec un studio fondé à la toute fin des années 90, et dont le tout premier projet était un certain Arx Fatalis.
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