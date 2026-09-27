Le PDG de Microsoft a pris la parole pour défendre les bouleversements en cours au sein de sa division jeu vidéo. Satya Nadella se dit optimiste sur l'avenir de Xbox malgré des mois de suppressions de postes et de fermetures de studios.
Le géant de Redmond assume désormais ouvertement la réorganisation de son activité Xbox. Interrogé sur l’état de la branche gaming du groupe, Satya Nadella s’est dit très satisfait des studios et licences qui restent dans son portefeuille, tout en se déclarant « confiant » quant au travail de réorganisation actuellement mené par les équipes.
Le dirigeant reprend ainsi l’objectif fixé par Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox : ramener l’activité à la croissance au cours du prochain exercice fiscal, notamment en misant sur les principales licences du groupe et en explorant de nouveaux modèles économiques.
Satya Nadella valide la réorganisation de Xbox
« Quand je regarde les studios, le portefeuille de licences que nous possédons et notre capacité à les mettre à profit pour produire de grands jeux à l’avenir, je suis très confiant », a déclaré Satya Nadella dans l’émission Sources Podcast. Le PDG de Microsoft estime également que la « rationalisation » engagée par Asha Sharma et ses équipes est « une bonne chose ».
L'été a été particulièrement mouvementé pour Microsoft, qui a engagé une importante réduction des effectifs de sa branche gaming. La firme a annoncé la suppression initiale de 1 600 postes chez Xbox, avec 1 600 autres suppressions prévues avant la fin de son exercice fiscal. Cette semaine, Microsoft a d'ailleurs affirmé que cette deuxième vague de départs était réalisée à environ 75 %.
Les studios Xbox lourdement touchés par les réorganisations
Les studios n’ont malheureusement pas été épargnés par cette réorganisation. Halo Studios a subi d’importantes réductions d’effectifs, et la licence Halo a été transférée à Activision. Rare, le studio derrière Sea of Thieves, a lui aussi été touché par les changements opérés chez Xbox. Obsidian a de son côté été réaffecté à Bethesda.
Au Royaume-Uni, Ninja Theory semble désormais promis à la fermeture après l’échec de plusieurs tentatives de cession. Double Fine, Compulsion Games et Undead Labs ont quant à eux quitté le giron de Microsoft pour redevenir indépendants, tandis qu’Arkane, connu pour la licence Dishonored, est toujours proposé à la vente.
Microsoft veut ramener Xbox à la croissance
Malgré cette vaste réorganisation au sein de la firme américaine, Satya Nadella assure que l’objectif reste le même : faire de Xbox un éditeur capable de toucher les joueurs sur PC comme sur console. Asha Sharma vise d’ailleurs un retour à la croissance dès le prochain exercice fiscal.
« Nous voulons être un grand éditeur et un grand fournisseur de plateformes pour les jeux, à la fois sur PC et sur Xbox », explique le dirigeant. Pour y parvenir, Microsoft cherche aussi à mettre en place un modèle économique durable, avec l’ambition de rendre ses jeux accessibles au plus grand nombre.
Cette stratégie semble indéniablement accompagner les préparatifs autour de la prochaine génération Xbox. Le Project Helix fait déjà l’objet de plusieurs fuites et informations, notamment sur ses performances théoriques, qui pourraient être supérieures à celles de la future PS6. Récemment, Microsoft a par ailleurs interrogé les joueurs sur les fonctions attendues de cette future génération, avec, notamment, la prise en charge des jeux physiques.
Pour Satya Nadella, la restructuration actuelle doit donc permettre à Xbox de se recentrer sur ses studios, ses licences et la production de jeux, quitte à effectuer d’importantes coupes dans ses équipes et à remettre en cause une partie de l’organisation mise en place ces dernières années sous la houlette de Phil Spencer.
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