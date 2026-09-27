Malgré cette vaste réorganisation au sein de la firme américaine, Satya Nadella assure que l’objectif reste le même : faire de Xbox un éditeur capable de toucher les joueurs sur PC comme sur console. Asha Sharma vise d’ailleurs un retour à la croissance dès le prochain exercice fiscal.

« Nous voulons être un grand éditeur et un grand fournisseur de plateformes pour les jeux, à la fois sur PC et sur Xbox », explique le dirigeant. Pour y parvenir, Microsoft cherche aussi à mettre en place un modèle économique durable, avec l’ambition de rendre ses jeux accessibles au plus grand nombre.

Cette stratégie semble indéniablement accompagner les préparatifs autour de la prochaine génération Xbox. Le Project Helix fait déjà l’objet de plusieurs fuites et informations, notamment sur ses performances théoriques, qui pourraient être supérieures à celles de la future PS6. Récemment, Microsoft a par ailleurs interrogé les joueurs sur les fonctions attendues de cette future génération, avec, notamment, la prise en charge des jeux physiques.

Pour Satya Nadella, la restructuration actuelle doit donc permettre à Xbox de se recentrer sur ses studios, ses licences et la production de jeux, quitte à effectuer d’importantes coupes dans ses équipes et à remettre en cause une partie de l’organisation mise en place ces dernières années sous la houlette de Phil Spencer.