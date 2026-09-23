Les chiffres de performance brute communiqués annoncent environ de 40 TFLOPS pour la PlayStation 6 et pas moins de 56 TFLOPS pour la Xbox Helix. Ce qui offrirait, 40 % de plus de TFLOPS pour la Xbox face à la PlayStation 6, sur le papier.

Toutefois, le leaker précise que cet écart ne se traduira pas dans la pratique par une image deux fois plus fluide en jeu. La Xbox Helix disposerait d'environ 20 % de mémoire en plus par rapport à la console de Sony.