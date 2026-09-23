La prochaine console de Microsoft devrait s'annoncer costaude, plus que la future PlayStation 6. Certaines fuites indiquent des performances quasiment moitié plus élevées !
La conception finale des puces AMD destinées aux futures consoles de Sony et de Microsoft, la PlayStation 6 et la Xbox Helix, aurait été validée. Les consoles devraient ainsi pouvoir être lancées en production courant 2027. Si les performances brutes de la console de Microsoft devraient dépasser celles de la PS6, le prix pourrait quant à lui être plus élevé.
Un calendrier arrêté et un écart de puissance théorique
Les contrats de production conclus avec AMD prévoiraient un début de fabrication des puces au deuxième trimestre 2027. D'après le leaker Kepler_L2, reporter cette production coûterait plus cher aux constructeurs que d'absorber la hausse actuelle des prix de la mémoire RAM. Ces éléments n'ont toutefois pas fait l'objet d'une confirmation officielle par Sony, Microsoft ou AMD.
Les chiffres de performance brute communiqués annoncent environ de 40 TFLOPS pour la PlayStation 6 et pas moins de 56 TFLOPS pour la Xbox Helix. Ce qui offrirait, 40 % de plus de TFLOPS pour la Xbox face à la PlayStation 6, sur le papier.
Toutefois, le leaker précise que cet écart ne se traduira pas dans la pratique par une image deux fois plus fluide en jeu. La Xbox Helix disposerait d'environ 20 % de mémoire en plus par rapport à la console de Sony.
Sur le papier, que disent les fiches techniques ?
Côté fiche technique issue des documents consultés, la PS6 disposerait d'une puce gravée par le procédé N2 de TSMC, dotée de 8 cœurs Zen 6c et de 2 cœurs Zen 6 LP, d'un GPU AMD RDNA 5 et de 54 unités de calcul. Ajoutez à ceci, 30 à 40 Go de mémoire GDDR7 et des blocs dits "Neural Arrays" intégrés au GPU, pour le traitement de l'IA.
Côté Xbox, le Project Helix serait doté d'une puce gravée avec le procédé N3P de TSMC, d'un processeur à 3 cœurs Zen 6 et 8 cœurs Zen 6c et d'un GPU RDNA 5, doté de 68 unités de calcul, avec entre 36 et 48 Go de mémoire GDDR7. Le NPU dédié à l'IA, pourrait quant à lui atteindre une puissance de 110 TOPS.
Des coûts de composants en forte hausse
La situation du marché de la mémoire influe directement sur l'estimation du coût de fabrication des appareils. Pour la PlayStation 6, le coût serait passé, selon le leaker, de 760 dollars en mars, à environ 960 dollars trois mois plus tard. Le directeur général de Sony a annoncé publiquement que la pression sur les prix devrait se poursuivre jusqu'à l'exercice fiscal 2027.
Pour la Xbox Helix, les estimations font état de tarifs supérieurs. Le coût des composants pourrait être d'environ 900 dollars. En somme, on semble partis pour une console estimée à environ 1200 dollars.
Cette tarification s'explique en partie par le modèle économique envisagé : la Xbox Helix prenant en charge des boutiques applicatives tierces, Microsoft pourrait avoir des difficultés à subventionner le matériel au lancement, ne disposant pas de la garantie de récupérer les pertes sur les ventes de jeux dématérialisés en exclusivité.