C'est dans une interview accordée à la BBC qu'Asha Sharma a précisé les ambitions de Microsoft pour sa prochaine génération. La PDG de Xbox explique que ses équipes « travaillent dur sur une excellente prochaine génération et sur une belle famille d'appareils pour Helix », et que nous en saurons plus « très bientôt ». Une formulation qui écarte l'idée d'une machine unique et laisse entrevoir une gamme composée de plusieurs modèles, à l'image des Xbox Series S et Series X actuelles.

Project Helix avait été officiellement présenté pour la première fois en mars dernier. Microsoft avait alors confirmé que son prochain hardware serait capable de faire tourner aussi bien les jeux Xbox que les jeux PC, et ce, sur pas moins de cinq générations.