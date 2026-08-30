Microsoft commence à dévoiler les contours de sa prochaine génération Xbox. La PDG de la division, Asha Sharma, vient de confirmer que Project Helix ne prendra pas la forme d’une seule machine, mais d’une véritable famille d’appareils.
C'est dans une interview accordée à la BBC qu'Asha Sharma a précisé les ambitions de Microsoft pour sa prochaine génération. La PDG de Xbox explique que ses équipes « travaillent dur sur une excellente prochaine génération et sur une belle famille d'appareils pour Helix », et que nous en saurons plus « très bientôt ». Une formulation qui écarte l'idée d'une machine unique et laisse entrevoir une gamme composée de plusieurs modèles, à l'image des Xbox Series S et Series X actuelles.
Project Helix avait été officiellement présenté pour la première fois en mars dernier. Microsoft avait alors confirmé que son prochain hardware serait capable de faire tourner aussi bien les jeux Xbox que les jeux PC, et ce, sur pas moins de cinq générations.
Plusieurs appareils pour une même génération Xbox
La formule employée par Asha Sharma donne surtout une indication sur la direction prise par Microsoft. Le constructeur ne semble pas vouloir miser sur une seule machine pour sa prochaine génération, mais plutôt sur plusieurs appareils réunis sous la bannière Project Helix. Une stratégie qui, comme on l'évoquait, pourrait reprendre le principe des Xbox Series S et Series X, avec des modèles aux positionnements différents.
La firme américaine n’a pour l’instant donné aucun détail sur les futurs appareils qui constitueront cette gamme. Impossible donc de savoir combien d’appareils sont prévus, ni quelles différences les sépareront véritablement. Les développeurs devraient toutefois commencer à recevoir les premiers kits de développement dès l’année prochaine, ce qui permettra d’en apprendre davantage sur le hardware au fil de son développement.
Xbox veut des consoles plus accessibles, malgré la hausse des prix
L’autre sujet mis en avant par Asha Sharma dans cette interview concerne directement le portefeuille des joueurs. Alors que le prix des composants électroniques augmente, la patronne de Xbox estime que l’industrie doit désormais réfléchir à de nouvelles façons de rendre ses produits plus accessibles.
« Nous continuerons bien sûr à repousser les limites des performances », explique-t-elle, avant de souligner la nécessité « d’innover en matière d’accessibilité et d’efficacité ». Microsoft veut ainsi offrir davantage de choix aux consommateurs, aussi bien dans leur manière de jouer que dans celle d’acheter leur console. Pourtant, les récentes hausses de prix de ses consoles ne vont pas réellement dans ce sens.
Microsoft a en effet récemment augmenté les tarifs des Xbox Series S et Series X. La Series S 512 Go, pourtant présentée comme le modèle d'accessibilité par excellence lors de sa commercialisation en novembre 2020, est désormais affichée à 499,99 euros, soit le prix de lancement de la Series X, tandis que cette dernière atteint 749,99 euros sans lecteur optique et 799,99 euros avec lecteur. Pour limiter la casse, la firme a néanmoins mis en place des solutions de paiement permettant d’échelonner l’achat de ses consoles dans ses boutiques.
Le Project Helix et la PS6 devront éviter une nouvelle flambée des prix
Asha Sharma avait déjà évoqué cette difficulté en juin, estimant qu’il serait à présent difficile d’imaginer que le grand public puisse consacrer « des milliers de dollars à une génération de consoles ». Pour son Project Helix, Xbox entend donc poursuivre sa course aux performances tout en cherchant des solutions pour que sa prochaine génération reste accessible.
Après une ère durant laquelle les consoles sont devenues plus chères en fin de vie qu’elles ne l’étaient à leur lancement, force est de constater que les joueurs ne sont plus vraiment à l’abri de nouvelles hausses quelques mois après leur arrivée. Pour séduire les consommateurs aux budgets les plus serrés, Microsoft et Sony devront donc proposer des tarifs suffisamment « bas » dès le départ… et surtout réussir à les maintenir.
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