Tandis que Sony prépare la fin des disques PlayStation d'ici 2028, Microsoft choisit une autre voie. Xbox vient d'annoncer une fonctionnalité qui permet de convertir des jeux physiques en licences numériques sans abandonner le disque.
Baptisée « Your Discs. Now Also Digital », cette nouvelle fonctionnalité de Xbox, annoncée ce mercredi 26 août en marge de la Gamescom, permet de transformer certains jeux physiques en licences numériques. Il suffit d’insérer dans la console un disque Xbox One ou Xbox Series X compatible pour réclamer la licence associée et profiter, lorsque les services sont pris en charge, d’avantages comme Xbox Play Anywhere ou Xbox Cloud Gaming.
Le disque physique continuera de fonctionner exactement comme avant, sans modification ni contrainte supplémentaire. Les premiers tests débuteront le 31 août auprès des Xbox Insiders, avec plusieurs milliers de titres compatibles au lancement et une liste appelée à s’étoffer progressivement.
Xbox : les jeux physiques pourront aussi devenir numériques
La démarche vise vraisemblablement les joueurs qui ont constitué des bibliothèques physiques sur plusieurs générations de consoles. Un disque acheté il y a des années peut désormais ouvrir des droits numériques dans l'écosystème Xbox, sans avoir à racheter le titre. Microsoft n'a pas communiqué de liste exhaustive des jeux supportés au lancement, et la disponibilité de la fonctionnalité sur les futurs hardware reste encore floue.
La fonctionnalité avait été présentie dès le début du mois d'août sous le nom de code Positron, avant l'annonce officielle de Microsoft pas plus tard qu'hier. Les joueurs concernés récupèrent ainsi une partie de la flexibilité habituellement réservée aux achats dématérialisés, sans nécessairement devoir choisir entre les deux formats.
Xbox mise sur le numérique alors que le physique s’effondre
Cette annonce arrive alors que les jeux physiques occupent une place de plus en plus réduite dans les ventes Xbox aux États-Unis. Depuis le début de l’année 2026, les jeux Xbox ne représentent que 4 % des ventes de jeux physiques neufs sur le marché américain, selon des données de Circana relayées par Kotaku. À titre de comparaison, Nintendo en concentre 63 %, contre environ 32 % pour PlayStation.
Le contraste est d’autant plus flagrant que Microsoft a passé plusieurs années à développer le Game Pass, les achats dématérialisés et les usages liés au cloud. Le disque n’a donc plus le même poids qu’autrefois dans l’écosystème Xbox. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft ne cherche donc probablement pas à inverser la tendance. En effet, l'objectif de la firme de Redmond est plutôt de permettre aux joueurs qui possèdent déjà des jeux physiques de les faire coexister plus facilement avec les services numériques de la plateforme.
Vous remarquerez par ailleurs que le mouvement tranche avec celui annoncé par Sony, qui prévoit d’arrêter la production de disques pour ses jeux à partir de janvier 2028. Notez cependant que Microsoft ne prend pas pour autant l’engagement de maintenir les jeux physiques à long terme. Pour l'heure, elle propose simplement aux collectionneurs une nouvelle passerelle vers le numérique.
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