Cette annonce arrive alors que les jeux physiques occupent une place de plus en plus réduite dans les ventes Xbox aux États-Unis. Depuis le début de l’année 2026, les jeux Xbox ne représentent que 4 % des ventes de jeux physiques neufs sur le marché américain, selon des données de Circana relayées par Kotaku. À titre de comparaison, Nintendo en concentre 63 %, contre environ 32 % pour PlayStation.

Le contraste est d’autant plus flagrant que Microsoft a passé plusieurs années à développer le Game Pass, les achats dématérialisés et les usages liés au cloud. Le disque n’a donc plus le même poids qu’autrefois dans l’écosystème Xbox. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft ne cherche donc probablement pas à inverser la tendance. En effet, l'objectif de la firme de Redmond est plutôt de permettre aux joueurs qui possèdent déjà des jeux physiques de les faire coexister plus facilement avec les services numériques de la plateforme.

Vous remarquerez par ailleurs que le mouvement tranche avec celui annoncé par Sony, qui prévoit d’arrêter la production de disques pour ses jeux à partir de janvier 2028. Notez cependant que Microsoft ne prend pas pour autant l’engagement de maintenir les jeux physiques à long terme. Pour l'heure, elle propose simplement aux collectionneurs une nouvelle passerelle vers le numérique.