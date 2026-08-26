ASUS s’apprête à commercialiser une nouvelle version de sa console portable Xbox, mais son tarif risque de faire grincer des dents. La ROG Xbox Ally X20 sera vendue 1 399 euros en France, soit plusieurs centaines d’euros de plus qu’une PS5 Pro.
La ROG Xbox Ally X20 ne sera certainement pas une console portable comme les autres. ASUS vient de confirmer le prix de sa machine anniversaire en France : 1 399 euros pour la console seule. Un montant qui la place 500 euros au-dessus du tarif actuel de la PS5 Pro, fixé à 899,99 euros dans l'Hexagone depuis la dernière hausse de prix de Sony. La X20 conserve pourtant une grande partie de la fiche technique de la ROG Xbox Ally X lancée l'année dernière.
La ROG Xbox Ally X20 coûte 500 euros de plus que la PS5 Pro
Pour justifier le prix de ce nouveau modèle, ASUS s'appuie sur plusieurs évolutions matérielles, à commencer par son écran. La X20 abandonne la dalle LCD de son prédécesseur au profit d’un écran OLED de 7,4 pouces, affichant en Full HD à 120 Hz. Il prend également en charge le VRR via FreeSync Premium Pro et peut atteindre 1 400 nits en luminosité maximale.
Les joysticks évoluent eux aussi avec l'arrivée de capteurs TMR. ASUS promet une meilleure précision ainsi qu'un suivi plus régulier des mouvements, avec l'objectif de limiter les problèmes de drift rencontrés sur certains sticks analogiques. Pour le reste, la machine conserve la même base que la ROG Xbox Ally X lancée en 2025. On retrouve notamment le Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To.
De quoi faire réagir, forcément, compte tenu du tarif demandé par ASUS pour une machine qui conserve une bonne partie de la fiche technique du précédent modèle.
Un tarif qui grimpe encore avec le pack anniversaire
Pour couronner le tout, ASUS propose une édition anniversaire encore plus complète, vendue 2 599 euros en France. Elle comprend notamment les lunettes ROG XREAL, une protection Dbrand Killswitch et une mallette Pelican, histoire d'accompagner la console avec tout un ensemble d’accessoires dédiés.
Disponible le 15 octobre prochain, la ROG Xbox Ally X20 sera proposée seule à 1 399 euros en France. Un tarif, encore une fois, particulièrement élevé, d'autant qu'il dépasse de près de 500 euros celui de la dernière console de Sony, alors que les principales améliorations de cette nouvelle version concernent surtout l’écran et les joysticks. Seriez-vous prêt à mettre ce prix dans une console portable ?
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