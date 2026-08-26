Pour justifier le prix de ce nouveau modèle, ASUS s'appuie sur plusieurs évolutions matérielles, à commencer par son écran. La X20 abandonne la dalle LCD de son prédécesseur au profit d’un écran OLED de 7,4 pouces, affichant en Full HD à 120 Hz. Il prend également en charge le VRR via FreeSync Premium Pro et peut atteindre 1 400 nits en luminosité maximale.

Les joysticks évoluent eux aussi avec l'arrivée de capteurs TMR. ASUS promet une meilleure précision ainsi qu'un suivi plus régulier des mouvements, avec l'objectif de limiter les problèmes de drift rencontrés sur certains sticks analogiques. Pour le reste, la machine conserve la même base que la ROG Xbox Ally X lancée en 2025. On retrouve notamment le Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To.

De quoi faire réagir, forcément, compte tenu du tarif demandé par ASUS pour une machine qui conserve une bonne partie de la fiche technique du précédent modèle.