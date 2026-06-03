Au premier coup d’œil, c’est la coque translucide qui distingue la ROG Xbox Ally X20 de sa grande sœur. ASUS précise que cela doit « rappeler une époque particulière du jeu vidéo dont les vétérans se souviendront avec nostalgie ». En tant que vétéran, j’ai bien du mal à voir de quelle époque veut parler ASUS ?!

Plus important, cette translucidité est l’occasion de voir les entrailles de la machine et, notamment, le système de refroidissement « haute performance » mis en place pour rafraîchir la puce AMD Z2 Extreme. Non, pas d’erreur, ASUS n’a pas mis à jour le composant clé au cœur de sa console.