Le 20ᵉ anniversaire de la marque ROG est l’occasion pour ASUS de revoir certains de ses produits phares. La ROG Xbox Ally X est de la partie.
Pourtant très récente, la console portable ROG Xbox Ally X a déjà droit à ce que l’on appelle un « refresh » dans le milieu. Il ne s’agit pas d’une refonte complète, mais d’appliquer un petit coup de jeune à la console portable pour corriger quelques erreurs de la version originelle.
Offre partenaire
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Offre partenaire
ROG Xbox Ally X20 et AMD Z2 Extreme
Baptisée ROG Xbox Ally X20, cette nouvelle machine ne fait donc pas mystère de son objectif : célébrer comme il se doit les 20 ans d’une marque qui semble compter de plus en plus dans le catalogue ASUS.
Au premier coup d’œil, c’est la coque translucide qui distingue la ROG Xbox Ally X20 de sa grande sœur. ASUS précise que cela doit « rappeler une époque particulière du jeu vidéo dont les vétérans se souviendront avec nostalgie ». En tant que vétéran, j’ai bien du mal à voir de quelle époque veut parler ASUS ?!
Plus important, cette translucidité est l’occasion de voir les entrailles de la machine et, notamment, le système de refroidissement « haute performance » mis en place pour rafraîchir la puce AMD Z2 Extreme. Non, pas d’erreur, ASUS n’a pas mis à jour le composant clé au cœur de sa console.
En revanche, et c’est l’autre grande nouveauté de cette version « X20 », la dalle a été remplacée par un modèle plus moderne, plus grand, plus agréable.
Une dalle OLED plus belle et plus grande
Nous troquons la dalle IPS 7 pouces de la version Xbox Ally X pour un modèle OLED sensiblement plus grand, à 7,4 pouces de diagonale. Une différence qui rappelle le mouvement réalisé par Valve sur son Steam Deck.
La nouvelle dalle dite « Nebula HDR » offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie FreeSync Premium Pro est prise en charge. La luminosité est donnée pour 1 400 nits par ASUS qui souligne aussi que sa dalle est certifiée VESA DisplayHDR 1 000 et qu’elle assure une « prise en charge complète » de Dolby Vision.
Le temps de réponse est donné pour 0,2 ms et un traitement antireflet a été appliqué : il est question de réduire les reflets de 65 %. ASUS tente aussi de rassurer en soulignant la fragilité de l'OLED, car le refroidissement est pensé pour « diriger davantage de flux d'air directement vers l'APU et aider à maintenir la température de surface de l'écran aussi basse que possible ».
Un bundle qui fait craindre le pire côté tarif
Sur un strict plan technique, nous l'avons vu, il n'y a guère de changements avec cette ROG Ally X20 qui affiche donc des caractéristiques identiques à celles de la ROG Xbox Ally X testée en fin d’année dernière.
Si le processeur Z2 Extreme signé AMD est donc toujours de la partie, il en va de même pour le sous-système mémoire (24 Go de LPDDR5X) ou la partie stockage (SSD PCIe 4.0 NVMe de 1 To). Non, le dernier changement réalisé par ASUS est à chercher ailleurs, dans le conditionnement, le bundle et, sans doute, aussi dans le prix de vente.
ASUS indique « mettre le paquet » avec un « pack haut de gamme » associant la ROG Xbox Ally X20 et les lunettes de réalité augmentée conçues pour le jeu vidéo ROG XREAL R1 Edition 20. Ces dernières doivent favoriser l’immersion avec un « écran virtuel de 171 pouces à 4 mètres et un affichage à 240 Hz couvrant 95 % du champ de vision focalisé, avec un temps de réponse quasi instantané de 0,01 ms grâce à la technologie micro-OLED ».
Au-delà du discours marketing, on se dit pourquoi pas. Sauf que ce bundle est l’unique façon d’acheter une ROG Xbox Ally X20 et qu’il en augmentera le prix de manière substantielle. Là, ASUS garde le silence, mais la ROG Xbox Ally X « tout court » est à 900 euros et les lunettes ROG XREAL R1 « tout court » sont à 850 euros. On peut donc envisager un bundle à plus de 2 000 euros !
Source : ASUS