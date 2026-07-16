Annoncée au Computex, la nouvelle ROG Xbox Ally X20 devait être commercialisée cet hiver, mais uniquement au travers d'un bundle la liant aux lunettes d'AR ROG Xreal R1. Une piste qu'ASUS délaisse au bout du compte : ce pack restera d'actualité, mais la console pourra aussi être achetée seule si tel est votre bon plaisir.
Dans le cadre d'une prise en mains publiée le 14 juillet dernier, The Verge nous fait part d'une excellente nouvelle obtenue auprès d'ASUS : la ROG Xbox Ally X20 pourra finalement être achetée seule.
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La ROG Xbox Ally X20 libérée de son bundle
Initialement, la nouvelle console portable d'ASUS, version améliorée de la ROG Xbox Ally X lancée l'année dernière, devait arriver sur le marché cet hiver mais uniquement au travers d'un bundle comprenant la console et les lunettes d'AR ROG Xreal R1 qu'ASUS tenait visiblement à nous refourguer coûte que coûte. Par chance, cette doctrine a donc évolué pour laisser le choix au consommateur.
Pour rappel, la ROG Xbox Ally X20 troque l'écran IPS Full HD / 120 Hz de sa grande sœur pour une dalle OLED Full HD de 7,4 pouces, plus lumineuse et montant à 120 Hz également. Elle adopte en outre une nouvelle coque légèrement transparente, de nouveaux sticks analogiques de type TMR (Tunnel Magneto-Resistive). Ces derniers sont plus résistants et plus précis que les sticks à effet Hall que l'on trouvait jusqu'à présent chez ASUS.
… À un prix qu'on présume quand même très salé
La console profite enfin d’une nouvelle croix directionnelle prenant en charge 8 directions contre 4 auparavant, et de nouveaux boutons ABXY plus proches de ceux d'une manette Xbox. La ROG Xbox Ally X20 conserve par contre une puce AMD Ryzen Z2 Extreme couplée à 24 Go de RAM et 1 To de SSD, ainsi qu'une batterie de 80 Wh. Autant dire qu'elle s'annonce elle aussi très coûteuse.
Pour contexte, l'actuelle Xbox Ally X est vendue seule à un tarif de 899 euros, voire plus depuis l'envolée des prix de la RAM. On peut donc s'attendre à une ROG Xbox Ally X20 vendue, seule, entre 1000 et 1200 euros… ou plus, car chez la concurrence, la nouvelle MSI Claw 8 EX AI+ est déjà listée à près de 1700 dollars aux États-Unis dans certaines configurations.