Initialement, la nouvelle console portable d'ASUS, version améliorée de la ROG Xbox Ally X lancée l'année dernière, devait arriver sur le marché cet hiver mais uniquement au travers d'un bundle comprenant la console et les lunettes d'AR ROG Xreal R1 qu'ASUS tenait visiblement à nous refourguer coûte que coûte. Par chance, cette doctrine a donc évolué pour laisser le choix au consommateur.

Pour rappel, la ROG Xbox Ally X20 troque l'écran IPS Full HD / 120 Hz de sa grande sœur pour une dalle OLED Full HD de 7,4 pouces, plus lumineuse et montant à 120 Hz également. Elle adopte en outre une nouvelle coque légèrement transparente, de nouveaux sticks analogiques de type TMR (Tunnel Magneto-Resistive). Ces derniers sont plus résistants et plus précis que les sticks à effet Hall que l'on trouvait jusqu'à présent chez ASUS.