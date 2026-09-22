Le questionnaire serait apparu dans l’application Xbox Insider Hub sur les consoles Xbox. Les participants doivent évaluer différentes fonctionnalités selon trois niveaux : « pas nécessaire », « agréable à avoir » ou « indispensable ». Cette dernière réponse signifie que l’utilisateur ne considérerait pas l’achat d’une prochaine Xbox si la fonction concernée n’était pas proposée.

Parmi les propositions figure précisément la possibilité « d’installer des jeux depuis un disque physique ». D’autres fonctionnalités sont également évoquées, comme un éclairage de la console capable de changer en fonction du jeu ou un système permettant d’identifier et d’enregistrer automatiquement des séquences de gameplay pour faciliter leur partage.

Selon un utilisateur, le sondage lui demandait notamment de hiérarchiser plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles le support des disques physiques, le cloud gaming, la connexion d’un clavier et d’une souris ou encore l’utilisation de YouTube pendant une partie.