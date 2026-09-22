Alors que l’industrie vidéoludique semble progressivement tourner le dos aux jeux sur disque, Microsoft n’a visiblement pas encore tranché pour sa prochaine génération de consoles. Un sondage destiné aux Xbox Insiders demande si l’installation de jeux depuis un disque physique reste selon eux indispensable.
Le disque physique n’a peut-être pas encore dit son dernier mot sur Xbox. Alors que Microsoft développe Project Helix, sa prochaine génération de consoles, la firme interroge actuellement certains membres du programme Xbox Insider sur les fonctionnalités qu’ils jugent importantes, dont la possibilité d’installer des jeux depuis un support physique.
Pour rappel, Sony a récemment annoncé vouloir arrêter la production de disques pour ses nouveaux jeux PlayStation à partir de 2028, tandis que Microsoft vient de lancer une fonction permettant de transformer certains jeux Xbox physiques en licences numériques.
Microsoft demande si les disques physiques sont encore indispensables
Le questionnaire serait apparu dans l’application Xbox Insider Hub sur les consoles Xbox. Les participants doivent évaluer différentes fonctionnalités selon trois niveaux : « pas nécessaire », « agréable à avoir » ou « indispensable ». Cette dernière réponse signifie que l’utilisateur ne considérerait pas l’achat d’une prochaine Xbox si la fonction concernée n’était pas proposée.
Parmi les propositions figure précisément la possibilité « d’installer des jeux depuis un disque physique ». D’autres fonctionnalités sont également évoquées, comme un éclairage de la console capable de changer en fonction du jeu ou un système permettant d’identifier et d’enregistrer automatiquement des séquences de gameplay pour faciliter leur partage.
Selon un utilisateur, le sondage lui demandait notamment de hiérarchiser plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles le support des disques physiques, le cloud gaming, la connexion d’un clavier et d’une souris ou encore l’utilisation de YouTube pendant une partie.
Un lecteur ne garantirait pas la sortie de jeux sur disque
Cela va sans dire, la présence de cette question ne signifie pas pour autant que Project Helix disposera nécessairement d’un lecteur. Le sondage montre seulement que le géant de Redmond évalue encore l’intérêt porté à cette fonction. Contrairement à son homologue japonais, le constructeur américain n’a pour l'instant pas officiellement annoncé ses choix définitifs concernant le support physique.
Même dans l’hypothèse où Microsoft intégrerait un lecteur à sa prochaine Xbox, cela ne garantirait pas que les futurs jeux continueront d’être commercialisés sur disque. Celui-ci pourrait aussi servir à utiliser des jeux physiques issus des générations précédentes. Le type de support envisagé pour les futurs titres reste donc indépendant de la question de la présence éventuelle d’un lecteur.
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