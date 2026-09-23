La publicité est devenue omniprésente dans le streaming payant en ligne. Sera-ce aussi le cas avec le jeu vidéo à l'avenir ? On peut se demander vu la nouveauté que prépare Microsoft !
Microsoft veut développer les revenus de sa division Xbox avec un outil très commun : la publicité. On se se souvient ainsi au mois de juillet avoir découvert un nouveau système grâce auquel des streamers pouvaient jouer à un jeu sans Game Pass, simplement en visionnant deux minutes de publicité pour une heure de session. Un modèle qui pourrait avoir un grand avenir vu ce nouveau brevet dévoilé.
Microsoft dépose un brevet dont l'idée est d'intégrer des publicités en plein milieu de votre partie de jeu vidéo
Le blog Respawn First a déniché un objet très intéressant dernièrement. Il s'agit d'un brevet déposé le 3 septembre dernier par Microsoft, et qui porte sur la mise en place d'un système de visionnage obligatoire de publicités… en pleine partie de jeu vidéo.
Ce nouveau système ne proposera pas des coupures publicitaires balisées (comme on peut le voir sur YouTube par exemple). Une IA aurait en fait la charge d'analyser la partie et tout ce qui y est intégré (son, animation, personnages, commandes du joueur…) afin de trouver le meilleur moment pour intégrer du « contenu promotionnel ».
Les publicités seraient insérées dans des moments moins importants
Évidemment, vu l'intensité d'un certain nombre de parties, le brevet précise que cette intégration de publicité devra se faire lorsqu'un « événement déclencheur de contenu promotionnel » sera observé par la machine.
Celui-ci ne sera pas un combat mené contre le boss de fin, on l'imagine bien, mais bien plutôt quand le joueur visionne une cinémathèque, quand une quête vient de s'accomplir ou bien au moment du chargement d'un écran. C'est seulement dans ce genre de situation que la machine sera capable de « suspendre l'interaction de l'utilisateur avec l'application logicielle interactive, en fonction de l'événement déclencheur de contenu promotionnel ».
Une fois la publicité passée, le joueur obtient ainsi un « crédit », qui lui permettra de continuer à jouer un certain temps sans ne plus avoir à être interrompu. Difficile de dire où Microsoft veut aller avec cette idée, mais on peut essayer de se rassurer en se disant qu'il ne s'agit pour le moment que d'un brevet.