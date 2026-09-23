Évidemment, vu l'intensité d'un certain nombre de parties, le brevet précise que cette intégration de publicité devra se faire lorsqu'un « événement déclencheur de contenu promotionnel » sera observé par la machine.

Celui-ci ne sera pas un combat mené contre le boss de fin, on l'imagine bien, mais bien plutôt quand le joueur visionne une cinémathèque, quand une quête vient de s'accomplir ou bien au moment du chargement d'un écran. C'est seulement dans ce genre de situation que la machine sera capable de « suspendre l'interaction de l'utilisateur avec l'application logicielle interactive, en fonction de l'événement déclencheur de contenu promotionnel ».

Une fois la publicité passée, le joueur obtient ainsi un « crédit », qui lui permettra de continuer à jouer un certain temps sans ne plus avoir à être interrompu. Difficile de dire où Microsoft veut aller avec cette idée, mais on peut essayer de se rassurer en se disant qu'il ne s'agit pour le moment que d'un brevet.