Xbox a pris soin de préciser la cible commerciale de ce test : les joueurs qui n'ont pas les moyens ou l'envie d'un abonnement mensuel, mais qui possèdent une bibliothèque Xbox constituée au fil des années. L'argument prend un sens particulier sur les marchés où les consoles sont difficiles à trouver et coûteuses, mais aussi en France, où la grille Game Pass (8,99 € pour l'Essential, 12,99 € pour le Premium, 20,99 € pour l'Ultimate) reste une dépense récurrente non négligeable. Le contexte matériel joue dans le même sens : au 1er août 2026, la Xbox Series S passera de 399,99 à 499,99 dollars aux États-Unis, et la Series X à 799,99 dollars. Microsoft a justifié cette troisième hausse en quinze mois par des coûts de mémoire et de stockage multipliés par 2,5, avec un nouveau doublement attendu d'ici l'automne 2027. Quand la console devient inabordable, le cloud redevient une porte d'entrée crédible. Xbox présente d'ailleurs le test comme un moyen de « donner à plus de joueurs des moyens plus abordables de jouer sur les appareils qu'ils possèdent déjà ».

La pub s'installe dans le cloud gaming, et ce n'est pas une surprise

Pendant des années, le cloud gaming a oscillé entre deux pôles : l'abonnement mensuel (Game Pass, PlayStation Plus Cloud, Amazon Luna) ou la gratuité limitée à quelques titres utilisée comme appât. GeForce Now de Nvidia expérimente depuis longtemps un palier gratuit avec une limite d'une heure par session (la même formule, le même dosage), et Fortnite est streamable gratuitement sur Xbox depuis des années. Ce qui change ici, c'est la publicité comme mécanisme de financement, un modèle que la télévision a popularisé il y a quelques décennies et que les plateformes de streaming vidéo, Netflix en tête avec son palier « avec pub » lancé en 2022, ont depuis normalisé pour un public bien plus large que les seuls passionnés de jeux.

La date du 23 juillet n'est d'ailleurs pas anodine dans le calendrier du secteur : le même jour, Amazon annonçait l'intégration d'Amazon Luna directement dans l'application Prime Video, effaçant la frontière entre streaming vidéo et streaming de jeux pour ses abonnés. Ce genre de convergence finit toujours par entraîner l'ensemble du secteur vers le bas du panier tarifaire. Pour Xbox, l'enjeu est d'autant plus pressant que le Game Pass plafonne autour de 30 millions d'abonnés, loin des 77 millions que Microsoft projetait pour 2026 au moment du rachat d'Activision Blizzard. Élargir la base au-delà des abonnés actuels, vers ceux qui regardent depuis le bord, n'est plus une option confortable.

Microsoft n'a pas confirmé si ce test deviendra permanent ni à quelle échéance il s'étendra au grand public. Pour les joueurs français, le calcul est simple à formuler : un abonnement Game Pass Ultimate représente 251 € par an. Si le modèle pub s'étend à tous les utilisateurs, celui qui possède déjà une bibliothèque Xbox conséquente pourrait s'en passer pour les jeux qu'il a achetés, à condition d'accepter la limite d'une heure par session et deux minutes de publicité pour chaque reprise. Ce n'est pas un remplacement du Game Pass, mais une couche supplémentaire qui rend la plateforme Xbox accessible à ceux qui regardaient jusqu'ici sans abonnement. Quant à la qualité des pubs (Microsoft promet des « marques internationalement reconnues » calibrées selon les marchés), la réponse de la communauté Insiders donnera probablement le la.