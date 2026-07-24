Si vous vous demandiez quelle serait la prochaine étape après la saga tarifaire Game Pass, vous avez votre réponse : le modèle publicitaire. Microsoft vient de lancer un test auprès de ses Xbox Insiders, ouvrant la porte au streaming de jeux sans abonnement, à condition d'avaler deux minutes de publicité avant chaque session.
En octobre 2025, Microsoft prenait la décision qui allait lui coûter des millions d'abonnés : hausser le prix du Game Pass Ultimate de 50 % d'un coup (de 17,99 € à 26,99 € en France). La sanction avait été immédiate, et le rétropédalage d'avril 2026 (retour à 20,99 €) n'avait pas suffi à effacer l'image d'un service devenu élitiste pour ses propres fans. Le Wall Street Journal chiffrait début juillet le parc à environ 30 millions d'abonnés, soit quatre millions de moins qu'en 2024. La nouvelle patronne d'Xbox, Asha Sharma, avait promis de rendre le Game Pass plus accessible après sa prise de fonction au printemps. Le 23 juillet 2026, une piste concrète prend forme : Xbox Wire annonce que les membres du programme Insiders peuvent désormais streamer les jeux qu'ils possèdent déjà, sans Game Pass, via Xbox Cloud Gaming, en échange d'un bloc publicitaire d'environ deux minutes.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Comment fonctionne ce nouveau mode gratuit
Le test est, pour l'instant, strictement réservé aux Xbox Insiders (un programme d'accès bêta ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus) et disponible sur tous les appareils compatibles avec le cloud gaming Xbox, notamment les consoles, PC, téléphones, tablettes et certaines Smart TV LG et Samsung. Concrètement, une pub défile avant le démarrage de la session, puis le jeu tourne sans interruption pendant une heure. Au-delà de cette limite, un nouveau bloc publicitaire précède la reprise. Seuls les jeux déjà possédés par le joueur sont accessibles, ainsi que les titres free-to-play comme Call of Duty: Warzone ou Genshin Impact, et Microsoft précise que le cloud gaming reste disponible sans changement pour les abonnés existants au Game Pass.
Xbox a pris soin de préciser la cible commerciale de ce test : les joueurs qui n'ont pas les moyens ou l'envie d'un abonnement mensuel, mais qui possèdent une bibliothèque Xbox constituée au fil des années. L'argument prend un sens particulier sur les marchés où les consoles sont difficiles à trouver et coûteuses, mais aussi en France, où la grille Game Pass (8,99 € pour l'Essential, 12,99 € pour le Premium, 20,99 € pour l'Ultimate) reste une dépense récurrente non négligeable. Le contexte matériel joue dans le même sens : au 1er août 2026, la Xbox Series S passera de 399,99 à 499,99 dollars aux États-Unis, et la Series X à 799,99 dollars. Microsoft a justifié cette troisième hausse en quinze mois par des coûts de mémoire et de stockage multipliés par 2,5, avec un nouveau doublement attendu d'ici l'automne 2027. Quand la console devient inabordable, le cloud redevient une porte d'entrée crédible. Xbox présente d'ailleurs le test comme un moyen de « donner à plus de joueurs des moyens plus abordables de jouer sur les appareils qu'ils possèdent déjà ».
La pub s'installe dans le cloud gaming, et ce n'est pas une surprise
Pendant des années, le cloud gaming a oscillé entre deux pôles : l'abonnement mensuel (Game Pass, PlayStation Plus Cloud, Amazon Luna) ou la gratuité limitée à quelques titres utilisée comme appât. GeForce Now de Nvidia expérimente depuis longtemps un palier gratuit avec une limite d'une heure par session (la même formule, le même dosage), et Fortnite est streamable gratuitement sur Xbox depuis des années. Ce qui change ici, c'est la publicité comme mécanisme de financement, un modèle que la télévision a popularisé il y a quelques décennies et que les plateformes de streaming vidéo, Netflix en tête avec son palier « avec pub » lancé en 2022, ont depuis normalisé pour un public bien plus large que les seuls passionnés de jeux.
La date du 23 juillet n'est d'ailleurs pas anodine dans le calendrier du secteur : le même jour, Amazon annonçait l'intégration d'Amazon Luna directement dans l'application Prime Video, effaçant la frontière entre streaming vidéo et streaming de jeux pour ses abonnés. Ce genre de convergence finit toujours par entraîner l'ensemble du secteur vers le bas du panier tarifaire. Pour Xbox, l'enjeu est d'autant plus pressant que le Game Pass plafonne autour de 30 millions d'abonnés, loin des 77 millions que Microsoft projetait pour 2026 au moment du rachat d'Activision Blizzard. Élargir la base au-delà des abonnés actuels, vers ceux qui regardent depuis le bord, n'est plus une option confortable.
Microsoft n'a pas confirmé si ce test deviendra permanent ni à quelle échéance il s'étendra au grand public. Pour les joueurs français, le calcul est simple à formuler : un abonnement Game Pass Ultimate représente 251 € par an. Si le modèle pub s'étend à tous les utilisateurs, celui qui possède déjà une bibliothèque Xbox conséquente pourrait s'en passer pour les jeux qu'il a achetés, à condition d'accepter la limite d'une heure par session et deux minutes de publicité pour chaque reprise. Ce n'est pas un remplacement du Game Pass, mais une couche supplémentaire qui rend la plateforme Xbox accessible à ceux qui regardaient jusqu'ici sans abonnement. Quant à la qualité des pubs (Microsoft promet des « marques internationalement reconnues » calibrées selon les marchés), la réponse de la communauté Insiders donnera probablement le la.