Dans le cadre de son vaste plan de restructuration (le grand « reset »), les difficultés de la branche Xbox apparaissent plus clairement que jamais. Entre un Game Pass qui stagne et une stratégie devenue difficile à suivre, l'écosystème Xbox n'en finit plus de traverser une période particulièrement délicate.
Depuis plusieurs années maintenant, Microsoft présente le Xbox Game Pass comme la pierre angulaire de son avenir dans le jeu vidéo. Un abonnement capable de remplacer progressivement le modèle traditionnel d'achat de jeux, tout en fidélisant des dizaines de millions de joueurs. Sur le papier, la promesse était séduisante, mais dans les faits, la réalité est aujourd'hui bien différente.
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Une restructuration qui révèle les difficultés de Xbox
Dans le cadre de son plan de restructuration, Xbox a confirmé plus de 3 200 suppressions de postes et réorganisations, qui impactent différents studios et équipes, dans un contexte où plusieurs projets ont également été annulés. Une décision qui intervient moins de deux ans après le rachat historique d'Activision Blizzard, censé donner un nouvel élan à l'écosystème Xbox et après un Xbox showcase début juin qui avait redonné la foi aux joueurs.
Si Microsoft évoque une volonté de gagner en efficacité, cette nouvelle cure d'austérité traduit aussi les difficultés rencontrées par la marque. Depuis plusieurs années, Xbox peine à imposer une ligne directrice claire. Après avoir longtemps misé sur les exclusivités, le constructeur publie depuis quelques années déjà certains de ses jeux sur PlayStation, tout en continuant à promouvoir son Game Pass comme l'offre incontournable du marché.
Cette stratégie hybride laisse de nombreux joueurs perplexes. D'un côté, Microsoft affirme vouloir faire du Game Pass le centre de son activité. De l'autre, l'entreprise multiplie les sorties multiplateformes afin d'augmenter les ventes de ses productions. Deux objectifs qui ne semblent pas toujours parfaitement compatibles, sans parler d'un Projet Helix toujours aussi énigmatique…
Le Game Pass est très loin des ambitions de Microsoft
Les derniers chiffres révélés dans le cadre de cette restructuration viennent d'ailleurs confirmer que le Game Pass est loin d'afficher la croissance espérée. Selon plusieurs informations relayées ces derniers jours, le service n'atteindrait même pas 50% de l'objectif interne fixé par Microsoft.
Plus préoccupant encore, le nombre d'abonnés aurait reculé d'environ quatre millions par rapport à 2024. Une tendance qui contraste fortement avec le discours très optimiste adopté par Microsoft ces dernières années autour de son service. On parle ainsi de 30 millions d'abonnés au service aujourd'hui, contre 34 millions en 2024… pour un objectif fixé à 77 millions.
Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs, le premier étant évidemment l'augmentation brutale des tarifs. En moins de deux ans, Microsoft a revu à la hausse le prix de plusieurs formules tout en modifiant leur contenu. Une « évolution » qui a rendu l'offre moins lisible et, surtout, moins attractive pour une partie des joueurs.
À cela s'ajoute une stratégie globale qui peine toujours à convaincre. Xbox souhaite vendre des consoles, développer le cloud gaming, proposer ses jeux sur PC, séduire les abonnés du Game Pass, tout en commercialisant ses productions chez la concurrence.
Le paradoxe est d'ailleurs assez frappant, puisque jamais Xbox n'avait possédé autant de studios, autant de licences prestigieuses et autant de moyens financiers. Pourtant, jamais la marque n'a semblé aussi incertaine sur la manière de transformer cette puissance en véritable dynamique commerciale.
Reste désormais à savoir si cette nouvelle restructuration permettra réellement à Xbox de retrouver un cap plus lisible. Du côté de PlayStation, rappelons que l'on a tout récemment confirmé la fin de la production des disques physiques pour 2028.
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