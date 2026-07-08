Dans le cadre de son plan de restructuration, Xbox a confirmé plus de 3 200 suppressions de postes et réorganisations, qui impactent différents studios et équipes, dans un contexte où plusieurs projets ont également été annulés. Une décision qui intervient moins de deux ans après le rachat historique d'Activision Blizzard, censé donner un nouvel élan à l'écosystème Xbox et après un Xbox showcase début juin qui avait redonné la foi aux joueurs.