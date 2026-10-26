Près de 27% des effectifs de Microsoft peuvent désormais bénéficier d’un programme de départ volontaire. Après plusieurs vagues de licenciements, le géant américain cherche encore à réduire ses coûts tout en investissant des milliards dans l’intelligence artificielle.
Après les licenciements, Microsoft tente une autre méthode pour alléger sa masse salariale. La firme de Redmond vient de proposer à environ 60 000 salariés, sur les 223 000 qu’elle employait dans le monde au 30 juin dernier, de quitter volontairement l’entreprise avec une indemnisation. Un programme annoncé lundi 26 octobre par Amy Coleman, sa directrice des ressources humaines, dans une note interne.
Xbox, Windows et Copilot sont aussi concernés
Le programme vise des équipes situées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde. Il est ouvert aux salariés classés jusqu’au niveau 70 dans la hiérarchie interne, ce qui inclut certains cadres dirigeants, mais pas les plus hauts responsables du groupe.
Les divisions Xbox, Windows + Devices, Copilot et CoreAI figurent parmi les organisations concernées, tout comme les ressources humaines et la finance, selon The Verge. À l’inverse, les équipes commerciales, le marketing, la sécurité et certaines activités d’ingénierie sont notamment écartés du dispositif.
Contrairement au programme de retraite anticipée lancé au printemps dernier, aucune condition d’âge ou d’ancienneté n’est imposée. Chaque direction reste néanmoins libre de participer ou non à l'opération.
Les salariés éligibles ont jusqu’à la première semaine de décembre pour se décider. Ceux qui accepteront bénéficieront d’une indemnité calculée notamment selon leur ancienneté et leur niveau, ainsi que du maintien temporaire de certains avantages et d’un accompagnement professionnel.
Une manière plus douce de réduire les effectifs ?
En juillet dernier, Microsoft avait annoncé 4 800 suppressions de postes, dont 1 600 immédiatement chez Xbox. La branche jeux vidéo prévoyait au total 3 200 suppressions sur l’exercice fiscal 2027, qui s’achève en juin prochain. De nouvelles coupes ont suivi en septembre.
Au printemps, un premier programme de retraite volontaire avait également été proposé à environ 8 750 salariés américains. Près d’un tiers avaient accepté l'offre.
Cette fois, Microsoft s’attend à une participation nettement plus faible. Amy Coleman présente le dispositif comme une façon d’offrir aux collaborateurs « davantage de possibilités de façonner leur prochain chapitre » tout en permettant aux différentes divisions de s’adapter à leurs besoins.
Le groupe assure pourtant que cette initiative ne signifie pas qu’il a nécessairement besoin de moins de personnel. Il reconnaît néanmoins que d’autres licenciements restent possibles selon l’évolution de son activité.
L’IA coûte cher, même à Microsoft
Ces départs volontaires interviennent alors que Microsoft consacre des sommes considérables à ses infrastructures d’intelligence artificielle. Les centres de données, les GPU et l’énergie nécessaire pour les alimenter pèsent de plus en plus lourd dans ses investissements. Le géant de Redmond cherche donc à maîtriser ses dépenses de fonctionnement alors même que les besoins de calcul pour Azure et ses services d’IA continuent de progresser.
Une réorganisation qui a également un coût. Le précédent programme de retraite anticipée avait initialement été chiffré à environ 900 millions de dollars. Fin juillet, Microsoft a toutefois indiqué que les dépenses correspondantes avaient été inférieures aux prévisions.
Le géant du logiciel doit justement publier ses nouveaux résultats trimestriels ce mercredi 28 octobre, ce qui pourrait permettre d’en apprendre davantage sur les conséquences financières de cette opération.