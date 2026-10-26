Le programme vise des équipes situées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde. Il est ouvert aux salariés classés jusqu’au niveau 70 dans la hiérarchie interne, ce qui inclut certains cadres dirigeants, mais pas les plus hauts responsables du groupe.

Les divisions Xbox, Windows + Devices, Copilot et CoreAI figurent parmi les organisations concernées, tout comme les ressources humaines et la finance, selon The Verge. À l’inverse, les équipes commerciales, le marketing, la sécurité et certaines activités d’ingénierie sont notamment écartés du dispositif.

Contrairement au programme de retraite anticipée lancé au printemps dernier, aucune condition d’âge ou d’ancienneté n’est imposée. Chaque direction reste néanmoins libre de participer ou non à l'opération.

Les salariés éligibles ont jusqu’à la première semaine de décembre pour se décider. Ceux qui accepteront bénéficieront d’une indemnité calculée notamment selon leur ancienneté et leur niveau, ainsi que du maintien temporaire de certains avantages et d’un accompagnement professionnel.