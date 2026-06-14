frigolu

Je ne suis pas du tout d’accord. Je suis aussi un homo sapiens, et je ne me reconnais pas du tout dans ce que tu décris. Je suis un boulimique de savoir, travailler est mon moteur vital, j’aurais largement le temps de glander à ma mort. Je suis donc l’antithèse de ce que tu décris, et j’ai pas mal de spécimens autour de moi qui te feraient mentir également.

Attention aussi à l’usage de « par nature » pour décrire les comportements globaux ou innés d’une espèce, qui ne le sont pas du tout. Cela supposerait que tu saches discerner ce qui est inné de ce qui est issu du conditionnement / milieu, ce qui n’est pas du tout le cas.

« L’homme n’est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul qui pense qu’il n’est pas un animal ».

L’énergie que met notre espèce, depuis longtemps, à tout tenter pour se démarquer des autres animaux, est prodigieuse autant que vaine, car nos connaissances progressent également. Et plus nous en savons sur le reste du vivant, plus on se rend compte que nous n’avons rien de remarquable, contrairement à ce que nous nous évertuons à croire. Biologiquement, nous sommes des mammifères chétifs, omnivores (= opportunistes), pas très bien adaptés (mais nous sommes loin d’avoir le degré d’évolution d’autres espèces que nous côtoyons, qui sont au sommet de leur évolution depuis des dizaines de millions d’années). Longtemps, nous avons cru que notre atout était notre cerveau. Mais est-ce vraiment notre atout ou notre pire ennemi, notre pire tare (comme le pensaient Nietzsche ou Rousseau) ? Ce cerveau que nous admirons tant, devant lequel nous nous extasions, ne serait-il pas en réalité l’objet qui nous anéantira, et programmé pour cela (car comme toutes les espèces, nous disparaîtrons, et possiblement bien plus vite que les autres) ? Est-ce si avisé que ça que d’agir comme nous le faisons ?

Il faut, enfin, se méfier aussi de concepts désuets comme « l’intelligence », qui sont purement anthropocentriques (inventés par l’homme pour l’homme, pour tenter de se désigner comme « à part » encore et toujours) et scientifiquement douteux aujourd’hui, d’autant plus à une époque ou les frigos sont « intelligents » et ou on trouve même des « casseroles intelligentes ».

Qu’as-tu vu arriver de loin ? Je programme pour ce que le commerce appelle très abusivement « IA » (qui, comme tu le sais, a été théorisé dans les années 50), depuis 1979. J’ai donc vu tout cela naitre, évoluer, stagner en attente de l’invention du matériel adapté (ce qu’on nomme « les hivers de l’IA »), puis se relancer, puis évoluer à nouveau. Alors qu’as-tu vu arriver de loin au juste, et que Microsoft n’a pas vu arriver ? Tu as vu arriver le marketing, le « buzz » médiatique qu’a provoqué l’annonce d’OpenAI en 2023, en mettant un chatbot en accès gratuit avec une publicité mondiale titanesque ? Bien sûr, puisque tu savais que le modèle GPT-1 existait depuis 2018, que nous utilisions des chatbots avec d’autres modèles depuis au moins 2013, et que le modèle GPT est basé sur l’architecture Transformer développée par Gogol en 2017. Tu savais. Je te félicite.