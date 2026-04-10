60 000 milliards de tokens consommés en un mois, un leaderboard baptisé du nom de l'IA rivale, et une direction qui a tout fait disparaître.
Un employé de Meta a créé sur l'intranet un classement des 250 plus gros consommateurs d'IA de l'entreprise, comme l'a révélé The Information .Le tableau s'appelait « Claudeonomics ». Il portait le nom de Claude, le modèle d'Anthropic, principal concurrent de Meta dans la course à l'IA.
Pourquoi le modèle star de Meta n'est pas celui de Meta
Le classement, actif sur une période de 30 jours, couvrait plus de 85 000 employés. Le premier du classement avait consommé 281 milliards de tokens. L'ensemble des salariés en a brûlé 60 000 milliards. Des badges récompensaient les plus voraces : « Token Legend », « Cache Wizard », « Session Immortal ».
Le nom du leaderboard dit tout. Les ingénieurs de Meta utilisent massivement Claude d'Anthropic, GPT d'OpenAI et Gemini de Google. Les modèles maison Llama n'étaient pas ceux vers lesquels ils se tournaient spontanément. Le retard de Llama 4, la réorganisation brutale des équipes IA et le départ de centaines de chercheurs ont laissé un vide. Les employés l'ont comblé avec les outils du concurrent.
Meta a supprimé le classement deux jours après la fuite dans la presse. Le message affiché en remplacement est limpide : le tableau était « un moyen amusant de regarder les tokens ». Les données ayant été partagées à l'extérieur, la direction a tranché.
Le « tokenmaxxing », nouvelle fièvre de la Silicon Valley
Le phénomène dépasse Meta. Jensen Huang, patron de NVIDIA, a déclaré qu'un ingénieur payé 500 000 dollars par an devrait consommer au moins 250 000 dollars de tokens. Shopify suit la consommation IA de ses salariés et valorise ceux qui en brûlent le plus. Le volume de tokens est devenu un indicateur de productivité.
Le problème : c'est un indicateur d'entrée, pas de sortie. Mesurer la productivité au volume de tokens, c'est évaluer un auteur au poids de son manuscrit. Chez Meta, certains employés laissaient tourner des agents IA à vide pendant des heures pour grimper dans le classement. Le coût théorique des 60 000 milliards de tokens, au tarif public de Claude, avoisinerait 900 millions de dollars. Le prix réel, négocié en gros, reste inconnu.
En parallèle, l'usage intensif de l'IA provoque un syndrome baptisé « AI Brain Fry ». Fatigue cognitive, perte de concentration : les utilisateurs les plus assidus paient le prix fort.
Meta vient de présenter Muse Spark, premier modèle de sa nouvelle équipe IA d'élite. Reste à savoir si ses propres salariés l'utiliseront.