Pourquoi le modèle star de Meta n'est pas celui de Meta

Le classement, actif sur une période de 30 jours, couvrait plus de 85 000 employés. Le premier du classement avait consommé 281 milliards de tokens. L'ensemble des salariés en a brûlé 60 000 milliards. Des badges récompensaient les plus voraces : « Token Legend », « Cache Wizard », « Session Immortal ».

Le nom du leaderboard dit tout. Les ingénieurs de Meta utilisent massivement Claude d'Anthropic, GPT d'OpenAI et Gemini de Google. Les modèles maison Llama n'étaient pas ceux vers lesquels ils se tournaient spontanément. Le retard de Llama 4, la réorganisation brutale des équipes IA et le départ de centaines de chercheurs ont laissé un vide. Les employés l'ont comblé avec les outils du concurrent.

Meta a supprimé le classement deux jours après la fuite dans la presse. Le message affiché en remplacement est limpide : le tableau était « un moyen amusant de regarder les tokens ». Les données ayant été partagées à l'extérieur, la direction a tranché.