Lors de la Build 2026, Microsoft a présenté une application de bureau GitHub Copilot. L’objectif n’est plus seulement d’assister le code dans l’éditeur, mais de lancer plusieurs sessions agentiques en parallèle.
GitHub Copilot prend encore un peu plus de distance avec son rôle d’autocomplétion dopée à l’IA. Durant la Build 2026, Microsoft a présenté une application de bureau dédiée, disponible en preview, qui doit permettre de piloter plusieurs sessions de développement agentique à la fois. Le principe consiste à partir d’une idée, d’une issue ou d’une pull request, puis à laisser Copilot ouvrir des pistes de travail séparées, suivre leur progression et les faire avancer vers la validation, la revue, l’intégration continue et la fusion.
Copilot veut coordonner le travail des agents depuis le bureau
Jusqu’ici, Copilot vivait surtout dans l’environnement de développement, à travers GitHub, Visual Studio Code ou les IDE pris en charge. Avec cette application native, Microsoft veut lui donner un rôle plus large dans le cycle de développement. Copilot ne sert plus seulement à suggérer une ligne, générer une fonction ou expliquer un morceau de code. Il devient une interface de pilotage pour plusieurs tâches confiées à des agents.
Chaque session repose sur des espaces de travail Git séparés, les git worktrees. Chacune dispose de ses propres branches, fichiers, conversations et état de tâche, afin d’éviter que plusieurs travaux se mélangent dans le même espace de code. Les développeurs peuvent aussi mettre une session en pause, la reprendre plus tard, comparer les pistes ouvertes et conserver les changements utiles avant de les intégrer au projet.
Copilot prend ainsi une place plus active dans le développement logiciel, non plus seulement comme assistant intégré à l’éditeur, mais comme espace de coordination pour des tâches de code menées en parallèle.
- Suggestions de code précises et contextuelles
- Compatible avec plusieurs IDE populaires
- Améliore la productivité des développeurs