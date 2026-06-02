Jusqu’ici, Copilot vivait surtout dans l’environnement de développement, à travers GitHub, Visual Studio Code ou les IDE pris en charge. Avec cette application native, Microsoft veut lui donner un rôle plus large dans le cycle de développement. Copilot ne sert plus seulement à suggérer une ligne, générer une fonction ou expliquer un morceau de code. Il devient une interface de pilotage pour plusieurs tâches confiées à des agents.

Chaque session repose sur des espaces de travail Git séparés, les git worktrees. Chacune dispose de ses propres branches, fichiers, conversations et état de tâche, afin d’éviter que plusieurs travaux se mélangent dans le même espace de code. Les développeurs peuvent aussi mettre une session en pause, la reprendre plus tard, comparer les pistes ouvertes et conserver les changements utiles avant de les intégrer au projet.

Copilot prend ainsi une place plus active dans le développement logiciel, non plus seulement comme assistant intégré à l’éditeur, mais comme espace de coordination pour des tâches de code menées en parallèle.