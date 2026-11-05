Dans Outlook Classic pour Windows le moteur affiche maintenant jusqu’à sept résultats classés par pertinence en haut de la liste, contre trois auparavant. Les autres suivent par date. Pour opérer son classement, Outlook regarde la fraîcheur, l’expéditeur et les échanges passés. Microsoft continue donc de peaufiner son algorithme et laisse d’autres options de tri accessibles. Le changement est déployé sur Outlook Classic, le web, le nouvel Outlook et le mobile. Le nouveau moteur arrivera sur Mac le mois prochain. En novembre aussi, une vue baptisée « calendar search spotlight » arrivera sur Outlook.com et dans le nouvel Outlook. Quand l’utilisateur cherchera un événement, les résultats s’afficheront directement dans le calendrier, au milieu des autres rendez-vous. Il sera alors plus facile de voir les rendez-vous précédents et suivants, et éventuellement ceux qui le chevauchent. Un clic permet de revenir à l’affichage classique. L’éditeur de Redmond ajoute que les termes « le », la« , »et", "est" seront mieux gérés. Cela concernerait environ 3 % des recherches, qui génèrent plus de clics sur les mails.