Microsoft a confirmé sur sa plateforme de suivi public avoir décidé de ne pas poursuivre ce changement. L'entreprise explique : "Nous avons décidé de ne pas avancer avec ce changement pour le moment. Nous nous excusons pour tout désagrément." Cette mise à jour concerne toutes les plateformes sauf Outlook Classic, qui n'était jamais touché par cette modification.

Ce recul reste inhabituel pour Microsoft concernant les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise avait fortement soutenu l'idée que Copilot intégré à la recherche Outlook aiderait les personnes à devenir plus productives. Un peu comme Google et son IA Overviews imposée à tous. Les données montrent cependant que ces travaux ne correspondaient pas aux attentes réelles des utilisateurs quotidiens du service. Tout comme Google, et son IA Overviews….

Par ailleurs, Microsoft prévoit toujours d'intégrer Copilot de façon complète dans Outlook Classic, notamment dans l'expérience de composition des emails. Cette version permettra aux personnes de créer, affiner et modifier le contenu des messages en temps réel avec assistance Copilot, tout en gardant le contrôle total sur le contenu final.