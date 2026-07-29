Les utilisateurs d'Outlook ont obtenu gain de cause après des semaines de critiques concernant l'intégration forcée de suggestions générées par intelligence artificielle dans leur moteur de recherche habituel.
Microsoft avait annoncé au printemps dernier son intention d'ajouter Copilot directement au menu de recherche d'Outlook. Mais le déploiement s'est révélé plus complexe que prévu pour la firme de Redmond.
Un retour en arrière pour une fonctionnalité AI controversée
La fonctionnalité devait proposer des suggestions Copilot dans le menu de recherche d'Outlook afin d'aider les utilisateurs à retrouver leurs emails et événements calendrier plus rapidement. Ces suggestions apparaissaient au-dessus des résultats de recherche classiques pour les messages et événements agenda, obligeant les utilisateurs à faire défiler la page pour accéder aux vrais résultats. Selon le compte-rendu publié sur la feuille de route officielle de Microsoft, le déploiement avait commencé en juin 2026 sur les versions Windows, Android, iOS et Web du logiciel.
L'incapacité à désactiver facilement cette option a cristallisé les mécontentements. Les suggestions reposaient sur une prise en compte contextuelle des requêtes et tentaient de trouver la correspondance parfaite avec un court résumé. La majorité des personnes interrogées n'appréciaient pas ce fonctionnement. Sans surprise, ces dernières préféraient garder le contrôle total sur leurs recherches sans intermédiaire automatisé.
Microsoft abandonne sa version d'Overviews pour Outlook
Microsoft a confirmé sur sa plateforme de suivi public avoir décidé de ne pas poursuivre ce changement. L'entreprise explique : "Nous avons décidé de ne pas avancer avec ce changement pour le moment. Nous nous excusons pour tout désagrément." Cette mise à jour concerne toutes les plateformes sauf Outlook Classic, qui n'était jamais touché par cette modification.
Ce recul reste inhabituel pour Microsoft concernant les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise avait fortement soutenu l'idée que Copilot intégré à la recherche Outlook aiderait les personnes à devenir plus productives. Un peu comme Google et son IA Overviews imposée à tous. Les données montrent cependant que ces travaux ne correspondaient pas aux attentes réelles des utilisateurs quotidiens du service. Tout comme Google, et son IA Overviews….
Par ailleurs, Microsoft prévoit toujours d'intégrer Copilot de façon complète dans Outlook Classic, notamment dans l'expérience de composition des emails. Cette version permettra aux personnes de créer, affiner et modifier le contenu des messages en temps réel avec assistance Copilot, tout en gardant le contrôle total sur le contenu final.