Microsoft présente cette évolution comme un moyen de gagner du temps en croisant automatiquement le contenu d’un mail et celui de la page web ouverte, afin de générer des synthèses et des recommandations contextualisées. Déployée à l’échelle mondiale sur les environnements cloud partagés, la fonctionnalité devrait ainsi faire de Copilot un passage obligé entre la boîte mail et la navigation web, dans une logique d’intégration toujours plus étroite entre l’IA, Microsoft 365, Windows 11 et Edge.

Pour l’heure, l’annonce demeure relativement succincte et plusieurs questions restent en suspens. La fonctionnalité sera-t-elle activée par défaut ou configurable à l’échelle des organisations ? Quel degré de contrôle sera laissé aux administrateurs ? Et que se passera-t-il si Edge n’est pas défini comme navigateur web principal sur un poste de travail ? Interrogée sur ces points par The Register, Redmond n’a pas (encore) répondu.

En revanche, Jon von Tetzchner, CEO du navigateur Vivaldi, n’a pas tardé à réagir, fustigeant cette initiative qu’il considère comme une nouvelle tentative de pousser Edge et d’imposer Copilot à des utilisateurs et utilisatrices qui n’en veulent pas, et soulignant la sensibilité des mails professionnels, dont le traitement automatisé par un modèle de langage pourrait poser de sérieux problèmes de sécurité et de confidentialité.