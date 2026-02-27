Microsoft va bientôt faire apparaître automatiquement Copilot dans Edge lorsque vous ouvrirez un lien depuis Outlook. Une nouvelle étape dans sa stratégie d’intégration forcée de l’IA, qui ne fait pas l’unanimité.
L’information est apparue le 25 février sur la feuille de route Microsoft 365. À compter de mai 2026, lorsque vous ouvrirez un lien depuis Outlook, le navigateur Edge affichera automatiquement le panneau latéral de Copilot. L’assistant analysera alors le contenu du mail ainsi que celui de la page web de destination afin de proposer des résumés, des éclairages contextuels et des suggestions d’actions. Un choix qui ne manquera pas de raviver les critiques autour d’une stratégie IA dont la fiabilité a récemment été questionnée.
Une intégration assumée, des questions sans réponse
Microsoft présente cette évolution comme un moyen de gagner du temps en croisant automatiquement le contenu d’un mail et celui de la page web ouverte, afin de générer des synthèses et des recommandations contextualisées. Déployée à l’échelle mondiale sur les environnements cloud partagés, la fonctionnalité devrait ainsi faire de Copilot un passage obligé entre la boîte mail et la navigation web, dans une logique d’intégration toujours plus étroite entre l’IA, Microsoft 365, Windows 11 et Edge.
Pour l’heure, l’annonce demeure relativement succincte et plusieurs questions restent en suspens. La fonctionnalité sera-t-elle activée par défaut ou configurable à l’échelle des organisations ? Quel degré de contrôle sera laissé aux administrateurs ? Et que se passera-t-il si Edge n’est pas défini comme navigateur web principal sur un poste de travail ? Interrogée sur ces points par The Register, Redmond n’a pas (encore) répondu.
En revanche, Jon von Tetzchner, CEO du navigateur Vivaldi, n’a pas tardé à réagir, fustigeant cette initiative qu’il considère comme une nouvelle tentative de pousser Edge et d’imposer Copilot à des utilisateurs et utilisatrices qui n’en veulent pas, et soulignant la sensibilité des mails professionnels, dont le traitement automatisé par un modèle de langage pourrait poser de sérieux problèmes de sécurité et de confidentialité.
Une décision qui relance la question du contrôle
Il ne vous aura certainement pas échappé que cette annonce intervient dans un contexte délicat pour Microsoft. Il y a quelques jours, l’éditeur a reconnu un bug affectant Copilot Chat en mode professionnel. Une erreur de code permettait à l’assistant d’accéder aux éléments des dossiers Envoyés et Brouillons, y compris lorsque des labels de confidentialité étaient appliqués et que des politiques de prévention des pertes de données avaient été configurées.
Le correctif est en cours de déploiement, sans indication précise sur la date d’achèvement ni sur l’ampleur réelle de l’incident. Un épisode qui n’a pas manqué de rappeler que l’étanchéité entre les politiques de sécurité et les capacités d’analyse de Copilot reposait sur des implémentations techniques faillibles. De ce point de vue, le pont désormais établi entre Outlook et Edge n’a rien de particulièrement rassurant.