Sur sa feuille de route, l'éditeur de Redmond prévoit un déploiement à partir d'août 2026, en canal courant comme en disponibilité générale, les deux étapes habituelles de mise à disposition progressive des nouveautés chez Microsoft. Le bouton devrait rejoindre le ruban, la barre d'outils en haut de la fenêtre, à l'image d'Outlook sur le web. Une fois activé, il donne accès à des fonctionnalités relativement classiques comme le résumé automatique d'un long fil de discussion, l'aide à la rédaction de réponses, la préparation de réunion à partir des fichiers liés, ou le chat pour interroger la boîte mail et le calendrier en langage courant. De quoi trier plus vite une boîte de réception après une absence, sans que rien de fondamentalement nouveau n'apparaisse par rapport aux autres versions du logiciel.

Cet ajout intervient alors que l'usage réel de Copilot reste modeste. Nous rapportions en avril que seulement 3,3% des utilisateurs Microsoft 365 payaient alors pour l'extension Copilot. Il semblerait que la firme de Redmond n'ait pas mis en place l'infrastructure nécessaire pour en faire un vrai outil professionnel. En tout cas, selon les conditions d'utilisation, il s'agit d'un outil "destiné uniquement au divertissement". Un mémo interne relayé début juillet par la presse américaine a précisé ces chiffres : moins de 4,5% des 450 millions de comptes professionnels ont souscrit à l'offre payante, et seuls 20 à 30% de ces abonnés s'en servent chaque semaine. Face à ces retours, Microsoft a récemment permis de désinstaller Copilot sous Windows 11 et de masquer son bouton flottant dans certains logiciels. L'ajout de ce nouveau point d'entrée à Outlook classique ressemble donc moins à une demande des utilisateurs qu'à une harmonisation forcée déjà jugée envahissante ailleurs dans la suite.

Les dates de la feuille de route restent indicatives, la fiche n'ayant été ajoutée que le 22 juillet 2026. Pour celles et ceux qui préfèrent s'en passer, Thunderbird, le client de messagerie gratuit et open source de Mozilla, reste une alternative qui n'impose aucun assistant IA par défaut, avec boîte de réception unifiée et calendrier intégré.