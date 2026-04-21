Barre d’outils personnalisable dans Teams, mode économie de ressources, résumés Copilot dans Outlook, suivi des réunions manquées sur mobile… Microsoft a inscrit plusieurs nouveautés à la feuille de route de Microsoft 365, avec des déploiements attendus dans les prochains mois.
Microsoft a encore trouvé de quoi occuper les prochains mois et s’apprête à sortir de ses cartons une bonne série de nouveautés pour Teams et Outlook. Au programme, une barre d’outils repensée pour les réunions, un mode destiné à calmer l’appétit de l’application sur les configurations les moins vaillantes, et une nouvelle salve de fonctions liées à Copilot dans la messagerie et le calendrier. De quoi parler à la fois aux amateurs de réunions bien cadrées, aux PC qui soufflent déjà un peu fort, et à Microsoft, qui ne semble finalement pas si pressée de lever le pied sur son IA maison.
Teams revoit sa copie en réunion et tente de se faire plus léger
C’est donc du côté de Teams que les changements les plus perceptibles se préparent. Microsoft prévoit d’abord de revoir la barre d’outils affichée pendant les réunions, pour laisser davantage de liberté aux utilisateurs et utilisatrices dans l’organisation des commandes. À partir du mois de juin, il sera ainsi possible d’épingler les actions de son choix, d’en retirer d’autres, mais aussi d’en modifier l’ordre selon ses habitudes.
Dans le même mouvement, l’option pour lever la main sera intégrée aux réactions, tandis que le bouton pour quitter l’appel prendra place tout à droite de l’interface, histoire de limiter les clics malheureux. Un petit réagencement pour le commun des mortels, certes, mais que celles et ceux qui vivent dans Teams devraient apprécier à sa juste valeur.
Microsoft devrait aussi déployer un mode d'efficacité destiné à réduire la consommation de ressources de l’application sur les configurations les plus modestes. L’idée tient surtout à améliorer la réactivité générale de Teams, qui n’a pas toujours la réputation d’être tendre avec les machines déjà un peu fatiguées. L’éditeur n’a en revanche pas encore précisé si ce mode devra être activé manuellement ou s’il sera proposé automatiquement sur certains appareils.
Le reste des nouveautés annoncées pour juin 2026 relève davantage de l’ajustement ciblé. Au menu, une hausse de la capacité des sous-groupes en réunion, qui pourront accueillir jusqu’à 1 000 participantes et participants, la désactivation par défaut du filtre anti-grossièretés dans les sous-titres en direct afin de se conformer aux exigences européennes, ainsi qu’une nouvelle option permettant de signaler des utilisateurs et des utilisatrices externes pour des raisons de sécurité.
Outlook continue d’ouvrir grand la porte à Copilot
Du côté d’Outlook, Microsoft mise moins sur une retouche visible de l’interface que sur une intégration toujours plus large de Copilot. À partir du mois de juillet, le service doit afficher des résumés générés par l’IA directement dans les résultats de recherche. Après un clic sur cette carte de synthèse, les utilisateurs et utilisatrices pourront aussi basculer vers une conversation Copilot fondée sur les éléments remontés.
L’idée, ici, tient moins à transformer la recherche qu’à la rendre immédiatement exploitable, sans avoir à ouvrir plusieurs résultats les uns après les autres. Une manière, aussi, de continuer à pousser Copilot dans les usages les plus ordinaires de la messagerie, là où Microsoft avait justement laissé entendre qu’elle lèverait un peu le pied.
Outlook doit aussi récupérer, dès le mois de juin, une fonction pensée pour celles et ceux qui ratent une réunion sans vouloir en perdre complètement le fil. Sur mobile, il sera donc possible de suivre une réunion même sans y participer. L’option permettra à la fois de rappeler à l’organisateur ou à l’organisatrice d’enregistrer la session, mais aussi de recevoir ensuite des notifications liées aux éléments de suivi.
Le reste, attendu dès le mois de mai, confine essentiellement de l’ajout pratique. Copilot sera accessible directement depuis l’aperçu des fichiers sur iOS, tandis que dans le Nouvel Outlook pour Windows, les utilisateurs et utilisatrices pourront enregistrer des événements de calendrier au format .ics, mais aussi afficher un aperçu de ces fichiers avant leur import.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Outlook regroupe messagerie, calendrier, contacts et gestion de tâches dans une seule interface. L'application est disponible sur toutes les plateformes, avec ou sans abonnement Microsoft 365.
- Interface claire et intuitive
- Synchronisation multi-appareils
- Intégration Microsoft 365
- Moins fluide sur Mac
- Notifications parfois instables
- Nécessite un compte Microsoft