C’est donc du côté de Teams que les changements les plus perceptibles se préparent. Microsoft prévoit d’abord de revoir la barre d’outils affichée pendant les réunions, pour laisser davantage de liberté aux utilisateurs et utilisatrices dans l’organisation des commandes. À partir du mois de juin, il sera ainsi possible d’épingler les actions de son choix, d’en retirer d’autres, mais aussi d’en modifier l’ordre selon ses habitudes.

Dans le même mouvement, l’option pour lever la main sera intégrée aux réactions, tandis que le bouton pour quitter l’appel prendra place tout à droite de l’interface, histoire de limiter les clics malheureux. Un petit réagencement pour le commun des mortels, certes, mais que celles et ceux qui vivent dans Teams devraient apprécier à sa juste valeur.

Microsoft devrait aussi déployer un mode d'efficacité destiné à réduire la consommation de ressources de l’application sur les configurations les plus modestes. L’idée tient surtout à améliorer la réactivité générale de Teams, qui n’a pas toujours la réputation d’être tendre avec les machines déjà un peu fatiguées. L’éditeur n’a en revanche pas encore précisé si ce mode devra être activé manuellement ou s’il sera proposé automatiquement sur certains appareils.

Le reste des nouveautés annoncées pour juin 2026 relève davantage de l’ajustement ciblé. Au menu, une hausse de la capacité des sous-groupes en réunion, qui pourront accueillir jusqu’à 1 000 participantes et participants, la désactivation par défaut du filtre anti-grossièretés dans les sous-titres en direct afin de se conformer aux exigences européennes, ainsi qu’une nouvelle option permettant de signaler des utilisateurs et des utilisatrices externes pour des raisons de sécurité.