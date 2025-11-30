Microsoft annonce une série de nouvelles fonctionnalités pour Outlook, dont une mise à jour attendue depuis 2022 qui pourrait réconcilier les utilisateurs avec le nouvel Outlook de Windows.
Le Microsoft 365 Roadmap dévoile régulièrement les nouveautés prévues pour les applications de la suite bureautique. Parmi les annonces récentes, plusieurs fonctionnalités devraient contribuer à améliorer l'expérience utilisateur, notamment une amélioration du nouvel Outlook qui répond enfin à une demande récurrente de la communauté. Ces évolutions, programmées entre décembre 2025 et février 2026, concernent aussi bien les applications de messagerie que les outils de collaboration et de navigation.
Une fonctionnalité attendue arrive enfin dans le nouvel Outlook
Microsoft prévoit d'intégrer dans le nouvel Outlook sur Windows et sur le web une fonction permettant d'appliquer des règles automatiques sur des dossiers spécifiques, et non plus uniquement sur les emails entrants dans la boîte de réception. Cette amélioration, réclamée par les utilisateurs depuis au moins 2022 sur les forums du géant américain, devrait vraisemblablement être déployée en janvier 2026. Elle pourrait d'ailleurs contribuer à redorer l'image du nouvel Outlook, largement critiqué depuis son lancement, disons-le.
Par ailleurs, les versions Android et iOS d'Outlook recevront dès décembre prochain des notifications baptisées « À venir » avant les réunions planifiées. Cette fonctionnalité proposera une option « Préparer » qui, avec l'assistance de Copilot, permettra aux utilisateurs de s'organiser efficacement en prévision des rendez-vous à venir en leur fournissant un accès rapide aux infos relatives aux réunions.
Teams, Edge et Copilot également enrichis dès janvier 2026
Du côté de Teams, Microsoft s'apprête à faciliter le travail des administrateurs informatiques confrontés à la multiplication des bots et agents IA dans les environnements d'entreprise. Une nouvelle fonctionnalité, attendue en février 2026, permettra aux administrateurs de définir une seule fois leurs exigences organisationnelles. Un système automatisé générera ensuite un « Trust Score » pour évaluer la conformité des agents IA, accélérant ainsi le processus de décision.
Le navigateur Microsoft Edge connaîtra également des changements terminologiques en janvier prochain. Le mode Efficacité, proposant les options Équilibré et Maximale, sera rebaptisé Économiseur d'énergie. Enfin, le mode Efficacité pour le gaming PC, qui réduit la consommation de ressources d'Edge au profit des jeux, deviendra PC Gaming Boost. De la sorte, le géant de Redmond espère clarifier le message autour de ces fonctionnalités.
Enfin, Microsoft 365 Copilot permettra de partager un résumé généré automatiquement des fichiers directement dans la boîte de dialogue de partage. Cette nouveauté, disponible dans l'Explorateur de fichiers et le Centre d'activité OneDrive dès janvier 2026, donnera aux destinataires un aperçu immédiat du contenu partagé.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA