Du côté de Teams, Microsoft s'apprête à faciliter le travail des administrateurs informatiques confrontés à la multiplication des bots et agents IA dans les environnements d'entreprise. Une nouvelle fonctionnalité, attendue en février 2026, permettra aux administrateurs de définir une seule fois leurs exigences organisationnelles. Un système automatisé générera ensuite un « Trust Score » pour évaluer la conformité des agents IA, accélérant ainsi le processus de décision.

Le navigateur Microsoft Edge connaîtra également des changements terminologiques en janvier prochain. Le mode Efficacité, proposant les options Équilibré et Maximale, sera rebaptisé Économiseur d'énergie. Enfin, le mode Efficacité pour le gaming PC, qui réduit la consommation de ressources d'Edge au profit des jeux, deviendra PC Gaming Boost. De la sorte, le géant de Redmond espère clarifier le message autour de ces fonctionnalités.

Enfin, Microsoft 365 Copilot permettra de partager un résumé généré automatiquement des fichiers directement dans la boîte de dialogue de partage. Cette nouveauté, disponible dans l'Explorateur de fichiers et le Centre d'activité OneDrive dès janvier 2026, donnera aux destinataires un aperçu immédiat du contenu partagé.