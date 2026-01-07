Concrètement, le panneau latéral d’Outlook classique intégrera une interface de discussion avec Copilot. On pourra y saisir en langage naturel une demande du type « organiser un point de 30 minutes avec l’équipe la semaine prochaine », puis laisser l’assistant analyser les disponibilités des participants dans l’écosystème Microsoft 365 pour suggérer un créneau cohérent et préparer le rendez-vous sans quitter la messagerie.

Cette interface de chat se transforme ainsi en poste de pilotage pour les invitations. Depuis la même fenêtre, il sera possible de confirmer un horaire compatible avec les agendas des invités, de réserver une salle, de générer un ordre du jour et d’envoyer les invitations, sans passer par les boîtes de dialogue habituelles du calendrier. Pour celles et ceux qui préfèrent travailler directement dans le calendrier, un bouton Planifier avec Copilot (ID 542185) fera aussi son apparition dans l'interface et déclenchera le même processus.