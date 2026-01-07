On pouvait penser que Microsoft réserverait ses nouveautés à son client Outlook le plus récent. Pourtant c’est bien l’application classique pour Windows qui va accueillir Copilot pour organiser les réunions directement depuis l’interface de messagerie.
Depuis des mois, Microsoft pousse les utilisateurs et utilisatrices vers le nouveau client Outlook pour Windows, plus proche de la version web, avec un succès très relatif. Une partie du public continue de juger cette mouture moins aboutie que l’ancienne application et refuse de quitter le bon vieux Outlook classique. Dans la feuille de route Microsoft 365 (ID 542186), Redmond vient toutefois de réserver une nouveauté importante à ce client historique. L’éditeur y décrit une fonction de planification de réunions portée par Copilot, pensée pour transformer un échange dans Outlook en réunion complète sans quitter le volet de chat.
Copilot prend en main l’organisation des réunions dans Outlook classique
Concrètement, le panneau latéral d’Outlook classique intégrera une interface de discussion avec Copilot. On pourra y saisir en langage naturel une demande du type « organiser un point de 30 minutes avec l’équipe la semaine prochaine », puis laisser l’assistant analyser les disponibilités des participants dans l’écosystème Microsoft 365 pour suggérer un créneau cohérent et préparer le rendez-vous sans quitter la messagerie.
Cette interface de chat se transforme ainsi en poste de pilotage pour les invitations. Depuis la même fenêtre, il sera possible de confirmer un horaire compatible avec les agendas des invités, de réserver une salle, de générer un ordre du jour et d’envoyer les invitations, sans passer par les boîtes de dialogue habituelles du calendrier. Pour celles et ceux qui préfèrent travailler directement dans le calendrier, un bouton Planifier avec Copilot (ID 542185) fera aussi son apparition dans l'interface et déclenchera le même processus.
Un choix qui en dit long sur la stratégie Outlook de Microsoft
Que cette nouveauté très concrète arrive d’abord sur Outlook classique pourrait évidemment surprendre, alors que Microsoft fait des pieds et des mains pour imposer son nouveau client. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde : sur le terrain, de nombreuses entreprises continuent d’utiliser l’ancienne version de la boîte mail au quotidien. Redmond ne pouvant donc se permettre d’ignorer le poids de son client historique en milieu pro, il n’est finalement pas si étonnant que le groupe choisisse de l’utiliser comme vecteur pour pousser Copilot auprès d’un maximum d’utilisateurs et d’utilisatrices, y compris celles et ceux qui ne veulent pas entendre parler du nouvel Outlook.
Cette nouvelle fonction sera proposée en préversion dans le client Outlook classique pour Windows 11 au cours du mois de janvier, avant une disponibilité générale annoncée pour mars 2026. Elle restera toutefois réservée aux organisations disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot, ce qui confirme son rôle dans la stratégie de monétisation de l’assistant.
