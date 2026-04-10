Copilot disparaît du Bloc-notes de Windows 11, mais pas les fonctions qui l’accompagnent. Microsoft commence surtout à cacher les mentions les plus visibles de son IA maison, au moment même où l’éditeur promet un système plus stable, plus léger et centré sur de vraies fonctionnalités.
Microsoft avait promis de calmer un peu le jeu autour de l’IA dans Windows 11, et voici qu’avec la dernière mise à jour de Notepad repérée dans le programme Insider, l’éditeur amorce enfin un (très) léger rétropédalage. Pas de révolution en vue, et encore moins de recul sur le fond, mais un premier coup de balai dans la manière de présenter Copilot, dont le nom s’était imposé jusque dans les outils les plus ordinaires de Windows.
Un changement de nom, pas de fonction
La découverte revient à PhantomOfEarth, qui a repéré sur X les changements apportés à la version 11.2512.28.0 de Notepad distribuée aux membres du programme Insider. Dans cette mouture, le bouton Copilot quitte la barre d’outils, remplacé par une icône dédiée aux outils d’écriture.
L’application continue pourtant bel et bien d’intégrer des fonctions de réécriture, de résumé et de reformulation assistées par l’IA, même si Microsoft s’applique désormais à en gommer les références les plus franches, y compris dans les réglages de l’application, qui troquent une rubrique « Fonctionnalités IA » pour une catégorie « Fonctionnalités avancées ».
Microsoft ne touche donc pas aux fonctions, seulement à la manière de les désigner. Le ménage porte d’abord sur les intitulés, sur les marqueurs visuels, sur tout ce qui rendait la présence de Copilot particulièrement voyante dans une application qui n’avait sans doute pas besoin d’en faire autant. Une manière assez commode d’alléger la présence de l’IA sans renoncer à rien, en somme.
De l'art de revenir aux fondamentaux sans vraiment renoncer à l'IA
Ce qui se joue dans Notepad prolonge en réalité une série de réajustements amorcés ces dernières semaines par Microsoft autour de Windows 11 et de Copilot. L’éditeur a déjà laissé entendre que plusieurs intégrations envisagées dans les Paramètres, les notifications ou l’Explorateur de fichiers n’étaient plus vraiment poussées avec le même empressement, tandis que le déploiement automatique de l’application Microsoft 365 Copilot a lui aussi été suspendu sur certains PC. Redmond ne renonce pas à l’IA, mais commence à revenir sur une manière de l’imposer qui avait fini par saturer l’interface autant que le discours.
Ce changement de ton ne concerne d’ailleurs pas seulement Copilot, puisque sous l’impulsion de Pavan Davuluri, l’éditeur parle désormais d’un Windows Update moins pesant, admet enfin que Windows 11 consomme trop de RAM et remet volontiers sur la table des sujets autrement plus concrets que les démonstrations autour d’un système intelligent, à commencer par des fonctions très demandées comme la barre des tâches repositionnable.
Bref, après des mois passés à vendre l’avenir de Windows à coups d’IA, Microsoft semble enfin redécouvrir que ses utilisateurs et utilisatrices attendaient d’abord un système plus stable, plus fonctionnel et surtout plus pratique.
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