La découverte revient à PhantomOfEarth, qui a repéré sur X les changements apportés à la version 11.2512.28.0 de Notepad distribuée aux membres du programme Insider. Dans cette mouture, le bouton Copilot quitte la barre d’outils, remplacé par une icône dédiée aux outils d’écriture.

L’application continue pourtant bel et bien d’intégrer des fonctions de réécriture, de résumé et de reformulation assistées par l’IA, même si Microsoft s’applique désormais à en gommer les références les plus franches, y compris dans les réglages de l’application, qui troquent une rubrique « Fonctionnalités IA » pour une catégorie « Fonctionnalités avancées ».

Microsoft ne touche donc pas aux fonctions, seulement à la manière de les désigner. Le ménage porte d’abord sur les intitulés, sur les marqueurs visuels, sur tout ce qui rendait la présence de Copilot particulièrement voyante dans une application qui n’avait sans doute pas besoin d’en faire autant. Une manière assez commode d’alléger la présence de l’IA sans renoncer à rien, en somme.