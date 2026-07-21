Microsoft va abandonner Meeting Insights d’Outlook dès la mi-août. Cette fonction incluse cédera la place à une expérience plus complète, mais réservée aux utilisateurs et utilisatrices disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot.
Microsoft poursuit l’intégration de Copilot dans Outlook, quitte à laisser certains utilisateurs et utilisatrices sur le bord de la route. Meeting Insights, qui affichait dans les invitations des fichiers et des mails liés à une réunion, disparaîtra progressivement entre la mi-août et le début du mois de septembre 2026. Pour retrouver une aide comparable, il faudra désormais s'en remettre à une fonction alimentée par l’IA générative.
Meeting Insights vit ses dernières semaines
Activée par défaut, Meeting Insights devait aider à préparer une réunion en faisant remonter dans l’invitation des documents récemment modifiés et des échanges susceptibles d’avoir un lien avec son contexte. L’objectif était de retrouver rapidement les éléments utiles sans devoir fouiller dans sa messagerie ou dans ses fichiers Microsoft 365.
Ces suggestions n’étaient visibles que par la personne qui consultait l’invitation et n’étaient pas partagées avec les autres participants. La fonction se limitait à faire remonter ces contenus et ne reposait pas sur un grand modèle de langage. Elle ne nécessitait pas non plus de licence Copilot supplémentaire.
Le retrait de la fonction concernera Outlook sur le web, le nouvel Outlook pour Windows, Outlook pour Mac, Outlook mobile et Microsoft Teams. Outlook classique ne figure pas dans la liste communiquée par Microsoft.
Copilot reprend la main, contre une licence supplémentaire
Microsoft renvoie désormais vers « Préparer une réunion avec Copilot » (« Prepare for this meeting » en anglais), une expérience portée par son assistant IA. Contrairement à Meeting Insights, elle ne se contente pas de sélectionner des fichiers et des mails susceptibles d’être utiles, mais analyse leur contenu afin de résumer le contexte de la réunion, de faire ressortir les principaux sujets et de suggérer des actions à mener.
Cette évolution apporte donc des fonctions plus avancées, mais elle change aussi les conditions d’accès. « Préparer une réunion avec Copilot » sera uniquement accessible aux utilisateurs disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot, proposée séparément en complément d’un abonnement éligible.
Microsoft fait ainsi de Copilot un passage obligé pour conserver ce type d’aide intégrée à la préparation des réunions. Une stratégie qui risque de déplaire aux entreprises qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas acheter de licences supplémentaires pour leurs salariés, privés d’une fonction jusqu’ici incluse dans Outlook sans bénéficier d’une alternative équivalente.
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- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
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- Interface claire et intuitive
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