Activée par défaut, Meeting Insights devait aider à préparer une réunion en faisant remonter dans l’invitation des documents récemment modifiés et des échanges susceptibles d’avoir un lien avec son contexte. L’objectif était de retrouver rapidement les éléments utiles sans devoir fouiller dans sa messagerie ou dans ses fichiers Microsoft 365.

Ces suggestions n’étaient visibles que par la personne qui consultait l’invitation et n’étaient pas partagées avec les autres participants. La fonction se limitait à faire remonter ces contenus et ne reposait pas sur un grand modèle de langage. Elle ne nécessitait pas non plus de licence Copilot supplémentaire.

Le retrait de la fonction concernera Outlook sur le web, le nouvel Outlook pour Windows, Outlook pour Mac, Outlook mobile et Microsoft Teams. Outlook classique ne figure pas dans la liste communiquée par Microsoft.