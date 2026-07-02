Microsoft prépare une nouvelle fonction IA pour Teams. Son rôle : analyser les réunions en direct, repérer les questions sans réponse ou les signes d’incompréhension, puis intervenir dans le chat.
Microsoft continue de pousser Copilot au cœur de Teams, mais cette fois, la nouveauté risque de faire tiquer plus d’une entreprise. Une prochaine capacité de l’agent Facilitator pourra suivre une réunion en temps réel, détecter les moments où un participant pose une question ou semble perdu, puis chercher une réponse sur le web avant de la publier dans le chat. L’objectif consiste à fluidifier les échanges, mais le principe pose une vraie question de confidentialité.
Une IA qui intervient avant qu’on ne l’appelle
Facilitator ne se limitera bientôt plus à prendre des notes ou à aider les participants qui l’interrogent. Microsoft veut en effet lui permettre de repérer de lui-même les incompréhensions et les moments de flottement pendant une réunion Teams.
En clair, si un terme technique bloque la discussion, si une question reste sans réponse ou si l’agent détecte une incertitude, il pourra aller chercher une explication sur le web et la poster dans le chat, sans attendre qu’un participant le sollicite.
L’IA ne prendra donc pas la parole à haute voix. Elle n’interrompra pas non plus la réunion comme un participant humain. Mais elle devra bien analyser les échanges en direct pour savoir quand intervenir. Microsoft assure que ces réponses resteront limitées au sujet de la réunion, à partir de l’ordre du jour et du contexte de la discussion.
Une fonction désactivée par défaut, mais pas anodine
Voilà qui risque d’inquiéter les entreprises. Pour fonctionner, cette nouvelle capacité doit en effet traiter les conversations pendant qu’elles ont lieu. Il ne s’agit donc plus seulement de générer un résumé après coup, mais de repérer en temps réel une incompréhension, une hésitation ou une question restée en suspens.
Microsoft encadre tout de même la fonction. Elle ne sera pas activée par défaut. Un participant devra l’ajouter à la réunion, avec une licence Microsoft 365 Copilot Premium. Les administrateurs pourront aussi la bloquer au niveau de l’organisation, et elle ne fonctionnera pas si la recherche web de Copilot est désactivée.
La fonction sera réservée aux réunions Teams classiques. Elle ne concernera donc pas les appels, les webinaires ni les assemblées virtuelles. Elle pourra en revanche fonctionner dans les réunions impliquant des participants externes, ce qui suppose de les prévenir explicitement. Son déploiement doit commencer en accès ciblé début août 2026, avant une disponibilité générale attendue d’ici la fin du même mois.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse