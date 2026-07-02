Facilitator ne se limitera bientôt plus à prendre des notes ou à aider les participants qui l’interrogent. Microsoft veut en effet lui permettre de repérer de lui-même les incompréhensions et les moments de flottement pendant une réunion Teams.

En clair, si un terme technique bloque la discussion, si une question reste sans réponse ou si l’agent détecte une incertitude, il pourra aller chercher une explication sur le web et la poster dans le chat, sans attendre qu’un participant le sollicite.

L’IA ne prendra donc pas la parole à haute voix. Elle n’interrompra pas non plus la réunion comme un participant humain. Mais elle devra bien analyser les échanges en direct pour savoir quand intervenir. Microsoft assure que ces réponses resteront limitées au sujet de la réunion, à partir de l’ordre du jour et du contexte de la discussion.