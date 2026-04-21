Regarder le replay d’une réunion d’une heure pour retrouver trois minutes utiles n’a jamais fait rêver grand monde. Microsoft l’a bien compris et commence à déployer dans Teams un résumé vidéo dopé à l’IA, pensé pour remettre en avant les passages vraiment importants.
Teams savait déjà enregistrer, transcrire et baliser les prises de parole. En théorie, tout était là pour remettre la main sur un passage précis. Dans la pratique, celles et ceux qui ont déjà tenté de replonger dans une longue visioconférence savent douloureusement à quoi s’attendre : une barre de lecture interminable, une transcription dense, et cette impression très moderne de perdre du temps avec un outil censé en faire gagner. Microsoft ajoute donc une nouvelle couche d’IA à son service de visioconférence, chargée de générer un condensé plus digeste d’une réunion trop longue, trop chargée, ou simplement trop banale pour mériter un second visionnage intégral. Une petite victoire pour tout le monde, y compris pour les réunions qui auraient gagné à durer vingt minutes de moins.
Teams veut rendre ses replays enfin regardables
La nouveauté prend la forme d’un récapitulatif vidéo, en cours de déploiement dans Teams. Microsoft promet une lecture plus claire du fil de la discussion, à travers des extraits mis en avant, des rappels visuels des écrans ou diapositives partagés et une présentation pensée pour retrouver plus vite les séquences utiles. Teams ne se contente donc plus d’archiver une réunion. Le service cherche désormais à en livrer une version abrégée, plus simple à consulter après coup.
Celles et ceux qui fréquentent les réunions qui dépassent la demi-heure, multiplient les intervenants et s’éparpillent au fil des sujets comprendront vite l’intérêt de la fonction. Dans ce type de format, la transcription brute rend service, mais elle ne suffit pas toujours. Il faut encore reconstituer le rythme de l’échange, repérer le bon moment, comprendre qui montrait quoi et dans quel contexte. C’est précisément là que Microsoft essaie d’installer son nouvel outil, moins comme une fonction d’apparat que comme un moyen de rendre le replay un peu plus exploitable.
Une fonction prometteuse, mais encore imparfaite
Naturellement, comme toute nouveauté en phase de déploiement, tout n’est pas encore parfaitement fluide. Le résumé vidéo ne fonctionne qu’à partir de réunions enregistrées, et non sur la base d’une simple transcription. La réunion doit aussi tenir dans une plage assez étroite, si tant est que vous ayez l'habitude de bavarder, entre 10 et 90 minutes. Il faut enfin patienter une dizaine de minutes après la fin de l’appel pour voir apparaître le récapitulatif, le temps du traitement.
Après quelques semaines de test en préversion, l’outil commence à débarquer auprès de tous et toutes, sur Windows, macOS et dans la version web de Teams. Microsoft ne détaille toutefois pas encore explicitement les conditions de licence liées à son utilisation.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse