La nouveauté prend la forme d’un récapitulatif vidéo, en cours de déploiement dans Teams. Microsoft promet une lecture plus claire du fil de la discussion, à travers des extraits mis en avant, des rappels visuels des écrans ou diapositives partagés et une présentation pensée pour retrouver plus vite les séquences utiles. Teams ne se contente donc plus d’archiver une réunion. Le service cherche désormais à en livrer une version abrégée, plus simple à consulter après coup.

Celles et ceux qui fréquentent les réunions qui dépassent la demi-heure, multiplient les intervenants et s’éparpillent au fil des sujets comprendront vite l’intérêt de la fonction. Dans ce type de format, la transcription brute rend service, mais elle ne suffit pas toujours. Il faut encore reconstituer le rythme de l’échange, repérer le bon moment, comprendre qui montrait quoi et dans quel contexte. C’est précisément là que Microsoft essaie d’installer son nouvel outil, moins comme une fonction d’apparat que comme un moyen de rendre le replay un peu plus exploitable.