Notons d'abord l'arrivée des calendriers partagés. Les "automapped calendars" arrivent enfin sur le bureau après plusieurs reports depuis 2024. Ces derniers sont des agendas distribués automatiquement par un administrateur à l'ensemble d'une organisation, sans action manuelle de la part des utilisateurs. Par exemple le calendrier d'occupation des salles de réunion ou des événements internes de l'entreprise. En parallèle, le panneau de navigation gauche affichera désormais automatiquement les calendriers des collègues (managers, collègues et subordonnés directs) dès qu'on y accède. Cette vue fonctionne également avec des comptes non-Microsoft, à condition qu'ils appartiennent à la même organisation. Elle sera disponible dans la version web du nouvel Outlook.

Deuxième volet : la sélection multiple, absente du nouvel Outlook alors qu'elle existe depuis des années dans la version classique. Il sera désormais possible de sélectionner ou désélectionner plusieurs calendriers d'un groupe en une seule opération depuis la barre latérale gauche. Les événements pourront aussi être sélectionnés en lot dans la vue calendrier pour les copier, déplacer, supprimer ou catégoriser en bloc. À cela s'ajoute la possibilité de choisir des dates non consécutives dans le mini-calendrier via les touches Maj+clic ou Ctrl+clic, pour cibler rapidement des jours précis sans naviguer mois par mois. Ces deux dernières options sont prévues pour le client web.

Microsoft va également revoir Copilot et le tri de la messagerie. Outlook Classic accueille à son tour une fonction déjà présente dans la version moderne avec la possibilité de sélectionner un passage de texte dans un email pour interroger Copilot et obtenir des informations contextuelles. Nous rapportions en janvier que l'ancien client avait déjà bénéficié d'une planification de réunions assistée par Copilot. La firme de Redmond semble donc vouloir progressivement intégrer son IA dans le client historique. Par ailleurs, le tri des emails gagne trois nouvelles options et permet de filtrer les messages par statut de drapeau, par date d'échéance ou par date de début de ce marqueur. Ces options seront disponibles sur bureau et sur la web app. D'ailleurs cette dernière permettra d'exporter un événement de calendrier au format .ics, pour l'importer dans un autre service reposant sur ce standard.

Microsoft indique que l'ensemble de ces fonctionnalités devrait arriver avant la fin du mois