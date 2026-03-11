Pour les utilisateurs souhaitant s'assurer du bon fonctionnement de cette option, il est nécessaire de se rendre dans les paramètres d'Outlook, sous Paramètres > Général > Hors connexion, d'activer la messagerie, le calendrier et les contacts hors ligne, puis de vérifier que l'option "Inclure les pièces jointes" est bien cochée. Les administrateurs informatiques conservent la possibilité de gérer ce paramètre à l'échelle de leur organisation via la politique mentionnée.