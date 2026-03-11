Microsoft prévoit de déployer une fonctionnalité destinée à améliorer l'utilisation d'Outlook en l'absence de connexion internet, avec un calendrier repoussé au printemps 2026.
Travailler sans connexion internet reste une contrainte pour de nombreux utilisateurs. Microsoft entend y répondre en partie avec une mise à jour d'Outlook pour Windows qui permettra d'ajouter des pièces jointes aux mails même en mode hors ligne. Les messages ainsi préparés seront envoyés automatiquement dès le rétablissement de la connexion.
Un calendrier retardé
Cette évolution avait été annoncée pour la première fois en juillet 2025. À l'époque, Microsoft visait une disponibilité générale en février 2026. Le calendrier a depuis été modifié.
Selon les informations publiées par l'éditeur le 9 mars 2026, le déploiement ciblé à l'échelle mondiale devrait s'achever fin mars. La disponibilité générale pour l'ensemble des utilisateurs est désormais attendue pour fin avril, tandis que les environnements GCC (Government Community Cloud) devront patienter jusqu'à fin mai.
Un fonctionnement sous conditions
Cette nouveauté concerne les utilisateurs ayant activé le mode hors ligne dans le nouveau client Outlook pour Windows. Concrètement, il sera possible de joindre des fichiers à des brouillons de courriels sans être connecté à internet. L'envoi s'effectuera de manière automatique une fois la connexion rétablie.
L'activation de cette fonctionnalité dépend toutefois de la politique de configuration en place. Microsoft précise que le paramètre pourra être activé ou désactivé par défaut. Les configurations existantes ne seront pas modifiées par cette mise à jour.
Pour les utilisateurs souhaitant s'assurer du bon fonctionnement de cette option, il est nécessaire de se rendre dans les paramètres d'Outlook, sous Paramètres > Général > Hors connexion, d'activer la messagerie, le calendrier et les contacts hors ligne, puis de vérifier que l'option "Inclure les pièces jointes" est bien cochée. Les administrateurs informatiques conservent la possibilité de gérer ce paramètre à l'échelle de leur organisation via la politique mentionnée.