La messagerie de Google intègre un outil discret qui permet de gérer l'ensemble de ses abonnements depuis un seul endroit. Une option qui peut s'avérer utile pour ceux dont la boîte de réception croule sous les mails non désirés.
On reçoit tous des mails par dizaines, parfois pas toujours souhaités. Heureusement, si certains clients mail permettent de faire du tri rapidement, Gmail aussi. La messagerie majoritaire chez les utilisateurs ne met pas toujours en avant ses fonctionnalités les plus pratiques.
Les abonnements qui s'entassent
Au fil des années, les inscriptions à des newsletters, des applications ou des services en ligne finissent par s'empiler. Un compte créé sur une plateforme de sport, une inscription à la newsletter d'une ancienne école, un achat ponctuel sur un site de commerce en ligne : chaque interaction laisse sa trace sous la forme de mails réguliers.
Résultat, la boîte de réception se remplit progressivement de messages qui ne présentent plus aucun intérêt. Ce, noyant parfois les mails importants dans la masse.
Se désabonner manuellement de chaque expéditeur, un par un, est long et pénible. Surtout lorsque les abonnements se comptent par dizaines, voire par centaines. C'est là qu'intervient une fonctionnalité native de Gmail que peu d'utilisateurs connaissent.
"Gérer les abonnements : un outil intégré à Gmail
Gmail propose une option baptisée "Gérer les abonnements" (Manage subscriptions en anglais), qui regroupe en une seule liste l'ensemble des expéditeurs auxquels l'utilisateur est abonné. Cette fonctionnalité est accessible aussi bien depuis la version web que depuis l'application mobile.
Pour y accéder, voici la marche à suivre :
- Ouvrir Gmail sur son ordinateur ou son téléphone.
- Sur ordinateur, cliquer sur « Plus » dans le panneau latéral gauche. Sur mobile, appuyer sur l'icône de menu (les trois lignes horizontales).
- Sélectionner « Gérer les abonnements ».
- Parcourir la liste des abonnements actifs.
Depuis cet écran, il est possible de consulter les messages envoyés par chaque expéditeur afin de vérifier si l'on souhaite toujours les recevoir. Un bouton "Se désabonner" est affiché à côté de chaque source, permettant d'agir directement.
Une fois que vous avez cliqué pour vous désabonner, vous serez retiré rapidement de toutes les listes de diffusion.
Deux scénarios possibles lors du désabonnement
Lorsqu'on clique sur le bouton de désabonnement, deux cas de figure peuvent se présenter.
Dans le premier, une fenêtre apparaît avec une simple confirmation. Il suffit alors de valider, et Gmail transmet la demande de désabonnement à l'expéditeur.
Toutefois, il est capital de retenir une chose. Se désabonner ne supprime pas vos mails. Cela supprimera simplement les réceptions ultérieures.