Votre boîte mail ne contient plus que des newsletters non lues et des messages auxquels vous avez oublié de répondre ? On vous partage 5 outils pour changer rapidement la donne.
Gmail est le leader incontesté des boîtes mail et ce service fourmille de fonctionnalités. Il est, par exemple, possible de résumer des emails grâce à l'intelligence artificielle, de faire plus rapidement le tri dans ses newsletters ou encore de suivre ses commandes en lignes. On peut même prendre rendez-vous directement dans un mail.
Mais bien des fonctions manquent encore dans cette messagerie. Qu'à cela ne tienne, de nombreuses extensions peuvent la compléter : en voici 5 à adopter d'urgence que vous soyez professionnel ou particulier.
1. Filtrez le spam avec Clean Inbox
Accessible gratuitement mais possédant quelques fonctions payantes, Clean Inbox a été créé par Codemoon. Cet outil fait la chasse aux messages automatisés inutiles et vous permet de voir plus clair dans votre boîte mail. Il est notamment possible de laisser l'IA étiquetter vos messages, d'utiliser des catégories publiques ou de créer des filtres personnalisés. On peut aussi mettre en place une liste noire et une liste blanche et y faire des insertions en masse pour plus d'efficacité.
2. N'oubliez plus de répondre avec Boomerang
- Programmation des envois
- Rappels automatiques
- Gestion intelligente des réponses
Disponible en mode freemium, Boomerang n'a pas son pareil pour vous aider à gérer vos relances. En utilisant l'option rappel de suivi, les emails qui n'ont pas obtenu de réponse reviennent tout en haut de votre messagerie et sont affichés en « non lus ». Il est également possible de bloquer momentanément le courrier entrant pour éviter les distractions et de demander de l'aide à un assistant pour rédiger des objets percutants qui auront plus de chance d'obtenir des réponses.
3. Rédigez plus vite vos messages avec Magical
- Gain de temps
- Automatisation des tâches
- Interface simple
Marre de perdre du temps à faire des copier-coller de texte d'un onglet à un autre ? L'extension Chrome Magical vous fera gagner un temps précieux : il vous suffit de configurer des raccourcis pour insérer des paragraphes tout faits dans vos emails. Cet outil vous permet, en effet, d'automatiser toutes les saisies de données sur Gmail et même ailleurs (formulaires, feuilles de calcul, etc).
4. Transformez vos emails en tâches avec Todoist
Vous avez tendance à marquer certains messages d'une étoile pour vous rappeler de faire quelque chose plus tard ? Ces temps sont désormais révolus : l'extension Todoist va vous permettre de convertir vos emails en tâches en quelques clics. Il suffit d'ouvrir votre message, de cliquer sur l'icône de l'outil et d'appuyer sur « Ajouter une tâche ». Simple et efficace.
5. Et pour les pros : intégrez un CRM dans Gmail avec Streak
Vous êtes professionnel et aimeriez transformer Gmail en CRM ? L'extension Chrome Streak est justement faite pour ça. Grâce à elle, vous allez pouvoir grouper tous les emails provenant d'un client, consulter les échanges entre votre équipe et un prospect, créer des modèles d'emails personnalisés, centraliser vos notes sur un client et bien plus encore. Un outil bien pratique pour devenir plus organisé et productif.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA