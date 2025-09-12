Mieux faire le tri dans vos commandes en ligne, c'est la promesse de Google avec l'introduction de deux petites nouveautés au sein de sa messagerie.
Google vient d'annoncer deux nouveautés pour Gmail concernant l’organisation automatique des mails de suivi de commandes et la hiérarchisation des emails promotionnels. Celles-ci seront disponibles sur le Web comme sur smartphones.
Un suivi centralisé pour tous les achats
La principale nouveauté introduite par Google concerne l’apparition d’un onglet Achats. Ce dernier réunit automatiquement tous les emails liés aux commandes passées en ligne. On y retrouve les confirmations d'achat ou les notifications d’expédition. Jusqu'à présent, il était possible de créer des filtres à l'aide d'une requête booléenne pour placer les messages provenant de certains domaines marchands au sein d'un libellé spécifique. Ici, les algorithmes de Google font le travail en tâche de fond pour l'internaute.
Mais au-delà de ce tri automatique, Gmail met désormais en avant des cartes de résumé pour les colis expédié arrivant dans les prochaines vingt-quatre heures. Par ailleurs, chaque email d’achat affiche un résumé des informations essentielles, tel que le statut de livraison ou le lien de suivi, accessible depuis cette nouvelle vue centralisée. Les acheteurs compulsifs disposeront donc bientôt d'une vue simplifiée pour le suivi logistique.
Des bons plans personnalisés grâce à l'IA
En parallèle, Google a mis à jour la catégorie « Promotions » de Gmail. Celle-ci permet tout d'abord de classer les emails promotionnels selon leur pertinence. Là encore, un algorithme est capable d'analyser des interactions de l’utilisateur avec les messages provenant de certaines marques ou enseignes. À noter qu'il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle avec la possibilité de conserver le tri classique par ordre chronologique.
Par ailleurs, la messagerie introduit les « nudges », des alertes mettant en avant des offres ponctuelles jugées intéressantes, comme des codes promotionnels ou bons de réduction.
Google précise que ces nouveautés ne concernent que les comptes personnels et seront progressivement déployées au cours des prochaines semaines... pile poil pour les adeptes du Black Friday.
