La principale nouveauté introduite par Google concerne l’apparition d’un onglet Achats. Ce dernier réunit automatiquement tous les emails liés aux commandes passées en ligne. On y retrouve les confirmations d'achat ou les notifications d’expédition. Jusqu'à présent, il était possible de créer des filtres à l'aide d'une requête booléenne pour placer les messages provenant de certains domaines marchands au sein d'un libellé spécifique. Ici, les algorithmes de Google font le travail en tâche de fond pour l'internaute.

Mais au-delà de ce tri automatique, Gmail met désormais en avant des cartes de résumé pour les colis expédié arrivant dans les prochaines vingt-quatre heures. Par ailleurs, chaque email d’achat affiche un résumé des informations essentielles, tel que le statut de livraison ou le lien de suivi, accessible depuis cette nouvelle vue centralisée. Les acheteurs compulsifs disposeront donc bientôt d'une vue simplifiée pour le suivi logistique.