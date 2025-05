Sur une page de support, Google explique que « la possibilité de gérer les abonnements aux e-mails est déployée progressivement. Il est possible qu'elle ne soit pas encore disponible pour vous ». Comprenez que la fonctionnalité devrait prochainement être disponible non seulement sur Android, mais aussi sur iOS et la version Web de Gmail. Il est, en revanche, difficile de donner une date exacte.