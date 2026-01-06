Petit rappel : si vous êtes adeptes de Gmail, votre configuration actuelle risque d'être perturbée ce mois-ci. Gmail a discrètement signalé l'abandon du protocole POP3 mais aussi de Gmailify permettant de consulter les messages des autres comptes de messagerie.
Google n'a pas vraiment communiqué de manière officielle, mais comme nous le rapportions début octobre, l'entreprise a mis à jour une page de support. Ce mois-ci, la firme de Mountain View met officiellement fin au support du protocole POP3 et à la fonctionnalité Gmailify sur sa version Web, obligeant donc de nombreux utilisateurs à revoir leur configuration de messagerie.
La fin de l'agrégation via le protocole POP3
Google supprime l'option "Consulter les messages des autres comptes", une fonctionnalité prisée des utilisateurs avancés. Concrètement, le service cesse d'exploiter le POP3 (Post Office Protocol) pour récupérer les courriels hébergés chez des tiers comme Yahoo, Outlook ou Orange. Ce protocole historique permettait au serveur de Google d'aller "chercher" (fetch) les messages distants pour les rapatrier dans votre boîte de réception principale. Par la même occasion, c'est aussi la fin de Gmailify. Ce service hybride appliquait les algorithmes de Google, notamment son scan antispam et le tri automatique, aux adresses externes, sans avoir à changer d'adresse email.
Si Google reste discret sur les motifs exacts, on imagine que le protocole POP3 est devenu bien trop archaïque. Contrairement aux standards modernes, ce dernier nécessite souvent le transfert des identifiants et mots de passe en clair, ce qui constitue bien évidemment une vulnérabilité de sécurité. Il est important de noter que vos anciens messages importés ne disparaitront pas : ils resteront stockés dans votre boîte. En revanche, la synchronisation s'arrête net : aucun nouveau message provenant de vos comptes externes n'apparaîtra désormais dans l'interface Web de Gmail. Il reste possible d'importer des messages, mais la manipulation n'est plus automatique et servira davantage pour des archives occasionnelles.
Quelles alternatives pour centraliser ses mails ?
Pour maintenir une boîte unique, la logique doit donc s'inverser. Au lieu de demander à Gmail d'aller récupérer les messages, vous devez configurer une redirection automatique (transfert) depuis votre autre fournisseur de messagerie. Ce sont donc les serveurs des boites externes qui pousseront chaque e-mail entrant vers votre adresse Google. À condition bien sûr que ces fournisseurs proposent une telle option de transfert au sein des paramètres de leur messagerie. Par ailleurs, une fois sur Gmail, vous devrez nécessairement répondre à ces messages transférés depuis votre adresse @gmail.com.
Sur mobile, la transition est heureusement invisible. L'application officielle Gmail sur Android et iOS continue de gérer les comptes tiers car elle utilise le protocole IMAP. À la différence du POP3, IMAP synchronise l'état des messages en temps réel entre le serveur et le client. Pour gérer au mieux l'ensemble de ses adresses mail sur ordinateur, il faudra donc passer par un gestionnaire dédié comme Thunderbird et y configurer chacun de ses comptes.
- Libre et gratuit !
- Calendrier et tâches intégrés
- Complet, modulable et sécurisé