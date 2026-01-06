Google supprime l'option "Consulter les messages des autres comptes", une fonctionnalité prisée des utilisateurs avancés. Concrètement, le service cesse d'exploiter le POP3 (Post Office Protocol) pour récupérer les courriels hébergés chez des tiers comme Yahoo, Outlook ou Orange. Ce protocole historique permettait au serveur de Google d'aller "chercher" (fetch) les messages distants pour les rapatrier dans votre boîte de réception principale. Par la même occasion, c'est aussi la fin de Gmailify. Ce service hybride appliquait les algorithmes de Google, notamment son scan antispam et le tri automatique, aux adresses externes, sans avoir à changer d'adresse email.

Si Google reste discret sur les motifs exacts, on imagine que le protocole POP3 est devenu bien trop archaïque. Contrairement aux standards modernes, ce dernier nécessite souvent le transfert des identifiants et mots de passe en clair, ce qui constitue bien évidemment une vulnérabilité de sécurité. Il est important de noter que vos anciens messages importés ne disparaitront pas : ils resteront stockés dans votre boîte. En revanche, la synchronisation s'arrête net : aucun nouveau message provenant de vos comptes externes n'apparaîtra désormais dans l'interface Web de Gmail. Il reste possible d'importer des messages, mais la manipulation n'est plus automatique et servira davantage pour des archives occasionnelles.