En 2016, Google lançait Gmailify, un système permettant d'étendre les fonctionnalités avancées de Gmail à des comptes email externes comme Yahoo, Outlook ou AOL directement depuis l'interface Gmail. Puisque Gmail applique alors la même ergonomie aux comptes tiers, ils profitent donc d'une meilleure intégration.

Mais la firme californienne a décidé de changer d'avis pour des raisons de sécurité. À partir du mois de janvier, Gmailify ne sera plus disponible et cela éliminera quatre fonctionnalités principales : la protection anti-spam renforcée, l'amélioration des notifications push sur smartphone, la classification automatique des emails en catégories et la recherche rapide avec opérateurs avancés.

Pour remplacer Gmailify, Google recommande l'utilisation directe de l'application Gmail mobile laquelle peut gérer plusieurs comptes via des connexions IMAP standard.