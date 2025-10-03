Google annonce l'arrêt de la prise en charge des comptes email tiers et la fin du protocole POP3 à partir de janvier 2026. Si ces fonctionnalités sont largement utilisées, l'entreprise explique vouloir miser davantage sur la sécurité.
En début d'année prochaine, les choses vont changer du côté de Gmail et certains risquent de grincer des dents.
Gmailify disparaît après dix ans de service
En 2016, Google lançait Gmailify, un système permettant d'étendre les fonctionnalités avancées de Gmail à des comptes email externes comme Yahoo, Outlook ou AOL directement depuis l'interface Gmail. Puisque Gmail applique alors la même ergonomie aux comptes tiers, ils profitent donc d'une meilleure intégration.
Mais la firme californienne a décidé de changer d'avis pour des raisons de sécurité. À partir du mois de janvier, Gmailify ne sera plus disponible et cela éliminera quatre fonctionnalités principales : la protection anti-spam renforcée, l'amélioration des notifications push sur smartphone, la classification automatique des emails en catégories et la recherche rapide avec opérateurs avancés.
Pour remplacer Gmailify, Google recommande l'utilisation directe de l'application Gmail mobile laquelle peut gérer plusieurs comptes via des connexions IMAP standard.
Le protocole POP3 définitivement abandonné
Gmail cessera également de récupérer les emails via le protocole POP3, une technologie des années 1980 encore utilisée par de nombreux fournisseurs de messagerie. Cette fonctionnalité "Relever le courrier d'autres comptes" dans les paramètres Gmail web disparaîtra complètement.
Le POP3 présente des vulnérabilités de sécurité importantes : il peut transmettre les identifiants en texte brut, ne supporte pas l'authentification à deux facteurs et utilise des mots de passe d'application difficiles à sécuriser et auditer. Contrairement à IMAP, le POP3 ne synchronise les messages que dans un seul sens et ne maintient pas l'état des dossiers sur le serveur.
Google privilégie désormais exclusivement le protocole IMAP avec sa synchronisation bidirectionnelle, la prise en charge native d'OAuth 2.0 et le chiffrement des connexions par défaut. Les applications Gmail mobile continueront de fonctionner normalement car elles utilisent déjà des connexions IMAP sécurisées. Bien entendu, les messages déjà synchronisés via POP3 resteront accessibles dans les comptes Gmail concernés, la relève, en revanche, ne sera plus disponible.
