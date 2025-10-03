Jusqu'à récemment, Google utilisait le protocole TLS pour chiffrer les données en transit. Le géant de la Tech a décidé d'aller plus loin : « Disponible dès aujourd'hui, le chiffrement côté client (CSE) de Gmail permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout (E2EE) à n'importe qui », a-t-il annoncé hier sur son blog.