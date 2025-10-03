Google booste la confidentialité de Gmail : certains utilisateurs vont pouvoir envoyer des emails chiffrés de bout en bout à tous leurs contacts, et ce, de manière simple et rapide.
L'incontournable messagerie Gmail enchaîne les évolutions. Ces derniers mois, plusieurs nouvelles fonctions ont été déployées sur la plateforme, comme des cartes de résumé IA, une nouvelle page de gestion des newsletters, l'intégration de modules de prise de rendez-vous dans les messages ou encore la centralisation du suivi des achats. L'équipe Google vient également d'améliorer considérablement la confidentialité de Gmail. On fait le point.
Le chiffrement de bout en bout arrive dans Gmail
Jusqu'à récemment, Google utilisait le protocole TLS pour chiffrer les données en transit. Le géant de la Tech a décidé d'aller plus loin : « Disponible dès aujourd'hui, le chiffrement côté client (CSE) de Gmail permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout (E2EE) à n'importe qui », a-t-il annoncé hier sur son blog.
Cette fonctionnalité, qui permet au navigateur d'appliquer une couche de sécurité supplémentaire avant l'arrivée des données sur les serveurs de la firme, protégera le contenu des emails ainsi que les pièces jointes des regards indiscrets. L'objet du message et ses destinataires resteront, quant à eux, visibles.
Ce chiffrement, qui doit au préalable être activé par un administrateur, est disponible pour tous les détenteurs d'un compte Google Enterprise Plus qui disposent d'un module Assure Controls. Le déploiement, qui a démarré le 30 septembre dernier, devrait s'achever dans une quinzaine de jours environ.
Comment rédiger et ouvrir des emails chiffrés sur Gmail ?
Google a notamment précisé que la solution mise en place permettait d'envoyer des emails chiffrés de bout en bout à tous. La firme parle, bien sûr, ici de tous les destinataires qui utilisent d'autres fournisseurs de messageries. Comment fonctionne cette nouvelle option ? C'est tout simple :
- Après avoir appuyé sur le bouton « Nouveau message », il suffit de cliquer sur le bouton « Sécurité du message » ;
- Il faut ensuite activer l'option « Cryptage supplémentaire » et rédiger son email.
Quant aux destinataires, ils recevront une notification les informant qu'ils ont reçu un message chiffré. Ils devront cliquer sur le bouton « Voir le message » présent dans le mail, s'authentifier et suivre les instruction à l'écran pour y accéder.
Si l'arrivée du chiffrement côté client est assurément une bonne nouvelle, on regrette toutefois qu'il ne soit pas étendu à tous les utilisateurs, payants ou non.