Gmail pour Android rattrape son retard : après de longues années d'attente, les utilisateurs vont enfin pouvoir créer des libellés dans l'app.
Afin de rester en haut du podium des boîtes mail, Gmail ne lésine pas sur les innovations : relecture IA, connexion à la recherche web, déploiement des AI Overviews, et bien d'autres avancées ont été déployées sur la plateforme. Hélas, certaines fonctions basiques, comme l'ajout de libellés, manquaient encore cruellement à l'appel dans la version Android du service. Cette lacune vient, heureusement, d'être comblée.
La création de libellés enfin disponible dans Gmail pour Android
Cela fait maintenant six ans que les utilisateurs de la version iOS de Gmail peuvent créer des libellés dans cette application. Mais pour une raison mystérieuse, ce n'était pas encore le cas pour la version Android : il était seulement possible d'ajouter des libellés déjà créés en amont dans la version web.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Mieux vaut tard que jamais, la fonction est enfin disponible. Il suffit de cliquer sur le menu hamburger de l'outil puis d'appuyer sur « Créer un libellé ». Il ne vous reste plus qu'à donner un nom à l'étiquette et à valider. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous pouvez aussi, en vous rendant dans les paramètres de l'application, en sélectionnant votre compte et en cliquant sur « Gestion des libellés », supprimer ces étiquettes directement depuis votre téléphone.
Cette mise à jour qu'on n'attendait plus est en cours de déploiement. Pas de panique donc, si vous n'y accédez pas encore avec tous vos comptes : vous devriez pouvoir utiliser ces nouvelles fonctions dans les prochains jours.