Mieux vaut tard que jamais, la fonction est enfin disponible. Il suffit de cliquer sur le menu hamburger de l'outil puis d'appuyer sur « Créer un libellé ». Il ne vous reste plus qu'à donner un nom à l'étiquette et à valider. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous pouvez aussi, en vous rendant dans les paramètres de l'application, en sélectionnant votre compte et en cliquant sur « Gestion des libellés », supprimer ces étiquettes directement depuis votre téléphone.