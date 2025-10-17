Google pourrait apporter un peu plus d'automatisation au sein de votre compte Gmail en introduisant deux nouveaux libellés pour vos factures et vos réservations de voyages.
En passant au crible la dernière version de l'application Gmail sur Android (2025.10.06.815599742), le code révèle deux nouveaux libellés à venir baptisés Factures et Voyages. Ces derniers s'ajoutent aux catégories existantes : Réseaux Sociaux, Notifications, Forums, Promotions et Achats.
De nouveaux filtres de tri
Si le libellé Achats regroupe vos reçus de commande émanant des boutiques en ligne comme Amazon, la catégorie Factures, elle, devrait rassembler vos échéances pour le paiement de vos abonnements (électricité, téléphone, Internet....) L'objectif reste le même : éviter qu'un email important ne passe à la trappe au milieu du flux quotidien de messages. Le label Voyages, de son côté, centralisera tous les messages liés aux déplacements. On y retrouvera donc les billets d'avion, de train, les réservations d'hôtel, ou de locations de véhicules.
Bien sûr, il est toujours possible de créer des filtres à l'aide d'une requête booléenne pour placer les messages provenant de certains domaines au sein d'un libellé spécifique personnalisé. Comme le rapporte Android Authority, ici, tout comme pour les autres catégories, les algorithmes de Google font le travail en tâche de fond pour l'internaute.
Ces deux labels ne sont pas encore accessibles dans l'application Gmail et Google n'a communiqué aucune date de déploiement officielle. D'ailleurs, si le code a été modifié pour ajouter ces nouveaux filtres il se pourrait tout à fait que Google les retire après des tests en interne.
