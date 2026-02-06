Gmail est un service qui a fait ses preuves mais ses paramètres par défaut laissent un peu à désirer. On vous partage nos astuces pour améliorer la configuration de cette messagerie.
Avec plus de 1,8 milliard d'utilisateurs, Gmail a depuis longtemps prouvé son utilité. Cette messagerie doit son succès à ses nombreuses options : assistant IA, aide à la rédaction de message, tri automatique renforcé, planification de rendez-vous intelligente et bien d'autres. Elle est aussi appréciée en version web qu'en version mobile. Cela dit, il est toujours possible de faire mieux en modifiant ses paramètres : voici 5 réglages à faire pour mieux gérer le service Gmail pour Android.
1. Personnalisez les actions de balayage
Gmail pour Android inclut des actions de balayage qui permettent de trier plus rapidement les messages. Vous pouvez, par exemple, archiver un email en un clin d'oeil. Pour aller plus loin, pensez à personnaliser cette option, en cliquant sur le menu hamburger en haut à gauche de l'écran puis en appuyant sur « Paramètres ».
Appuyez sur « Paramètres généraux » > « Actions associés au balayage ». Cliquez sur le bouton « Modifier » et faites votre choix parmi les actions proposées : archiver, supprimer, marquer comme lu, déplacer vers, mettre en attente ou rien. Vous pourrez ainsi adapter le balayage vers la droite ou vers la gauche à vos besoins.
2. Masquez Meet
Meet est bien utile, mais si vous ne l'utilisez jamais, vous n'avez sans doute pas besoin d'afficher son onglet. Rien de plus simple : cliquez sur « Paramètres », sélectionnez le compte à modifier puis décochez l'option « Afficher l'onglet Meet pour les appels vidéos », dans la section « Meet ».
3. Triez plus vite les notifications inutiles
Par défaut, Gmail pour Android vous permet de répondre aux notifications, de les marquer comme lues ou de les archiver. Mais saviez-vous qu'il était possible de remplacer le bouton d'archivage par un bouton de suppression ? Allez dans « Paramètres » > « Paramètres généraux » puis cliquez sur « Action par défaut pour les notifications ». Sélectionnez l'option « Supprimer » et le tour est joué.
4. Évitez les envois précipités
Quand vous envoyez un message par erreur, Gmail vous permet de stopper l'envoi en cliquant sur le bouton « Annuler » mais celui-ci est plutôt furtif. Pour remédier à ça, allez dans « Paramètres » > « Paramètres généraux » et rendez-vous dans la section « Confirmations des actions ». Sélectionnez l'option « Confirmer avant l'envoi » et votre problème deviendra de l'histoire ancienne.
5. Étendez la durée de synchronisation des messages
Par défaut, Gmail pour Android stocke et synchronise vos emails pour une durée de 30 jours, mais il est tout à fait possible d'aller au-delà. Cliquez sur « Paramètres », sélectionnez le compte à modifier puis rendez vous dans la section « Utilisation des données ». Appuyez sur « Nombre de jours à synchroniser » et modifiez la durée. Vous pourrez ainsi accéder à un plus grand nombre de messages lorsque vous serez hors connexion.