Avec plus de 1,8 milliard d'utilisateurs, Gmail a depuis longtemps prouvé son utilité. Cette messagerie doit son succès à ses nombreuses options : assistant IA, aide à la rédaction de message, tri automatique renforcé, planification de rendez-vous intelligente et bien d'autres. Elle est aussi appréciée en version web qu'en version mobile. Cela dit, il est toujours possible de faire mieux en modifiant ses paramètres : voici 5 réglages à faire pour mieux gérer le service Gmail pour Android.