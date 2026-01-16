Les personnes qui souhaitent vous contacter pourront envoyer leurs messages à votre ancienne ou à votre nouvelle adresse, qui fonctionnera, de fait, comme un alias. Il sera aussi possible de revenir à tout moment à votre ancien pseudo. Attention, toutefois, à bien choisir votre nouvelle adresse : Google précise, en effet, que « vous ne pouvez créer une nouvelle adresse e-mail de compte Google se terminant par @gmail.com qu'une fois tous les 12 mois et trois fois au total. »