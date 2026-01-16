Votre adresse Gmail a mal vieilli ? Vous allez bientôt pouvoir la modifier sans avoir à changer de compte : on vous explique la marche à suivre.
Gmail s'est pas mal perfectionné dernièrement avec l'arrivée de plusieurs fonctions IA qui le transforment en véritable assistant conversationnel. La boîte mail, qui a récemment dit adieu au protocole POP3 et à Gmailify, a également amélioré le tri automatique des messages en ajoutant deux nouveaux libellés.
Mais la nouvelle qui a réjoui les utilisateurs concerne une fonction demandée depuis des années : Google déploie en ce moment même une option de modification pour les adresses Gmail. Quelle est la marche à suivre ? Suivez le guide !
Comment modifier votre adresse Gmail ?
Google a récemment accéléré le déploiement de sa fonction de modification d'adresse mail et prévoit de l'étendre bientôt à tous ses utilisateurs. Si les anglophones y ont, depuis peu, accès, l'option ne devrait pas tarder à débarquer en langue française. La procédure sera la même dans tous les pays.
Pour savoir si vous pouvez modifier votre adresse mail, rendez-vous sur ce lien : myaccount.google.com/google-account-email Si vous avez le feu vert, prenez le temps de sauvegarder vos données, juste au cas où. C'est tout bon ? Il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes suivantes :
- Rendez vous sur votre compte Google et cliquez, dans la colonne de gauche visible à l'écran, sur « Informations Personnelles » ;
- Appuyez sur « Adresses e-mail » ;
- Dans la section « Adresse e-mail du compte Google », cliquez sur l'option « Modifier votre adresse e-mail de compte Google » ;
- Indiquez votre nouvel identifiant, confirmez et suivez les étapes à l'écran.
Notez qu'il est possible de réaliser cette procédure aussi bien sur ordinateur que sur mobile.
Les limitations à connaître avant de se lancer
Auparavant, quand on voulait changer son adresse Gmail, il fallait créer un nouveau compte. Toutefois, Google a enfin compris que ses utilisateurs craignaient plus que tout de perdre leurs données : avec cette nouvelle fonctionnalité, il sera enfin possible d'améliorer les adresses mail sans avoir à dire adieu à ses anciens profils.
Les personnes qui souhaitent vous contacter pourront envoyer leurs messages à votre ancienne ou à votre nouvelle adresse, qui fonctionnera, de fait, comme un alias. Il sera aussi possible de revenir à tout moment à votre ancien pseudo. Attention, toutefois, à bien choisir votre nouvelle adresse : Google précise, en effet, que « vous ne pouvez créer une nouvelle adresse e-mail de compte Google se terminant par @gmail.com qu'une fois tous les 12 mois et trois fois au total. »
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Quelques perturbations sont également à prévoir : la modification pourrait notamment provoquer la réinitialisation de votre onglet « Discussions » et de votre fond d'écran. Il sera toutefois possible de les remettre en place si vous le souhaitez.
Si vous ne voyez pas encore apparaître cette nouvelle option, patience : elle devrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs.