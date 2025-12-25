Cette subtilité change tout pour le commun des mortels. Contrairement aux méthodes barbares actuelles qui obligent à jongler avec les transferts de courrier, cette solution garantit une continuité de service absolue. Les factures, les vieux messages d'amour et les milliers de photos stockées sur le cloud resteront exactement là où ils sont. L'ancienne adresse continuera même de recevoir les messages, épargnant ainsi la corvée de prévenir l'administration ou sa grand-mère du changement de coordonnées.

Mieux encore, la transition se fera en douceur sur tous les services connectés. Que ce soit pour commenter sur YouTube ou consulter ses trajets, l'historique personnel ne sera pas effacé. Google a visiblement compris que la peur de perdre ses données constituait le principal frein au changement. La firme offre enfin le beurre et l'argent du beurre : une identité respectable, sans l'amnésie numérique qui allait généralement avec.