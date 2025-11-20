Attention toutefois aux petits malins qui s’imaginent déjà régler leurs comptes en toute impunité. Si vous portez un masque vis-à-vis du commerçant, pour Google, vous restez parfaitement identifiable. Ce système de pseudonymat (et non d’anonymat total) est une nuance de taille. Votre compte Google principal reste le pilote dans l’avion.

L’idée est subtile : protéger l’utilisateur des pressions sociales sans ouvrir la porte aux trolls et aux campagnes de dénigrement. Si « Fan de Pizza » se met à insulter tous les restaurants italiens de la ville, les algorithmes de modération sauront retrouver qui se cache derrière le masque. C’est un équilibre délicat que tente ici la firme de Mountain View, cherchant à rassurer les utilisateurs sans effrayer les commerçants qui redoutent déjà les vagues d’avis malveillants invérifiables.