Google Maps offre enfin à ses utilisateurs le droit de râler incognito ou de complimenter en toute discrétion. Dès la fin novembre, il deviendra possible de publier des avis affublés d'un surnom et d'une photo distincts de l'identité réelle.
Avouez-le. Vous avez déjà renoncé à poster cet avis cinglant sur la boulangerie de votre quartier. Pas par manque de conviction (la baguette était vraiment trop cuite), mais par peur que le boulanger, qui connaît votre visage et votre nom complet affiché sur Google, ne vous lance un regard noir lors de votre prochaine visite. Ce dilemme moderne, entre honnêteté numérique et paix sociale réelle, Google semble enfin l’avoir compris. Le géant de la tech déploie une option qui permet de dissocier votre identité publique de vos retours d’expérience.
La fin du « courage, fuyons »
Jusqu’ici, la transparence imposée par Google avait un effet pervers bien connu : l’autocensure. Difficile de signaler l’accueil glacial d’un cabinet médical ou l’hygiène douteuse d’un commerce local quand votre nom de famille trône au-dessus du commentaire. En voulant combattre les faux avis par l’identité réelle, la plateforme avait fini par décourager les vrais retours sensibles.
C’est là que la nouvelle mise à jour change la donne. Désormais, vous pourrez cocher une simple case pour publier sous un profil alternatif, avec un nom et une photo distincts. Vous voilà libre de devenir « L’Inspecteur des Croissants » ou « Voyageur Mystère 44 » pour vos escapades culinaires, tout en gardant votre profil sérieux pour le reste. C’est une petite respiration pour la vie privée, mais surtout un grand appel d’air pour la sincérité. Google espère ainsi récupérer ces avis précieux qui restaient bloqués dans nos têtes par crainte du jugement ou des représailles.
Un anonymat... mais pas trop
Attention toutefois aux petits malins qui s’imaginent déjà régler leurs comptes en toute impunité. Si vous portez un masque vis-à-vis du commerçant, pour Google, vous restez parfaitement identifiable. Ce système de pseudonymat (et non d’anonymat total) est une nuance de taille. Votre compte Google principal reste le pilote dans l’avion.
L’idée est subtile : protéger l’utilisateur des pressions sociales sans ouvrir la porte aux trolls et aux campagnes de dénigrement. Si « Fan de Pizza » se met à insulter tous les restaurants italiens de la ville, les algorithmes de modération sauront retrouver qui se cache derrière le masque. C’est un équilibre délicat que tente ici la firme de Mountain View, cherchant à rassurer les utilisateurs sans effrayer les commerçants qui redoutent déjà les vagues d’avis malveillants invérifiables.
Encore en déploiement, cette nouveauté arrivera sur l'application et la version web d'ici aux fêtes. Peut-être verra-t-on fleurir des avis plus nuancés, plus honnêtes, libérés du poids de la courtoisie de voisinage.
Reste à voir si les commerçants joueront le jeu. Recevoir une critique constructive de « Sophie D. » est une chose ; encaisser un commentaire acide de « Vengeur Masqué » en est une autre. La relation client risque de perdre un peu en humanité ce qu’elle gagnera en franchise brute. Mais après tout, si cela nous permet de savoir vraiment où trouver le meilleur éclair au café sans froisser l’ego de notre pâtissier préféré, n’est-ce pas un mal pour un bien ?