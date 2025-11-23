L'ironie de l'histoire ? Tout ça arrive alors que Gmail commence tout juste à proposer du vrai chiffrement de bout en bout. Comme quoi, on peut vouloir verrouiller la porte d'entrée tout en laissant la fenêtre de derrière entrouverte.

Si vous êtes du genre méfiant, vous pouvez toujours aller décocher ces options dans vos paramètres. Le prix à payer ? Retourner à l'âge de pierre numérique : adieu le filtrage automatique et les corrections bien pratiques. Au fond, cette affaire est surtout le symptôme d'une époque un peu paranoïaque où le mot « intelligent » collé sur un produit suffit à nous donner des sueurs froides. Et vu le passif de nos géants de la tech en matière de vie privée, on a peut-être bien raison de garder un œil ouvert. Ou deux.