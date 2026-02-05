Google est loin d'être à court d'idées pour améliorer Gmail. Le géant de la Tech a récemment lancé la fonction Personal Intelligence, qui exploite les informations de cette messagerie pour affiner les résultats de recherche web. Il a aussi déployé de nouvelles options permettant d'interroger la fameuse boîte mail en langage naturel et de générer des brouillons de messages. Certaines nouveautés étaient, hélas, limitées à certains abonnés. Mais ça, c'était avant…