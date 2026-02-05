Déjà disponible pour certains abonnés, la relecture IA est désormais accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.
Google est loin d'être à court d'idées pour améliorer Gmail. Le géant de la Tech a récemment lancé la fonction Personal Intelligence, qui exploite les informations de cette messagerie pour affiner les résultats de recherche web. Il a aussi déployé de nouvelles options permettant d'interroger la fameuse boîte mail en langage naturel et de générer des brouillons de messages. Certaines nouveautés étaient, hélas, limitées à certains abonnés. Mais ça, c'était avant…
La relecture IA, une option qui améliore le style des emails
En janvier dernier, Google avait dévoilé plusieurs options permettant aux utilisateurs d'améliorer leurs messages Gmail :
- La fonction Help Me Write (« M'aider à écrire » en français), une évolution des réponses intelligentes qui peut être utilisée pour générer des brouillons d'emails ;
- La fonction Suggested Replies (« Réponses suggérées »), qui se base sur le contexte des messages pour suggérer des réponses ;
- La fonction Proofread ( « Relecture » ), qui analyse la grammaire, le ton et le style pour proposer des améliorations.
Avec cette dernière option, Gemini surligne les mots en violet quand il a des suggestions à faire. En survolant le texte, on accède à une proposition de reformulation : il suffit de cliquer dessus pour accepter la modification.
Une option disponible pour tous les utilisateurs payants
Dans son annonce, Google explique notamment que la nouvelle option Proofread peut « suggérer des améliorations allant au-delà de la simple correction orthographique et grammaticale, comme la concision, l'utilisation de la voix active, la structure des phrases et le choix des mots, afin que votre texte soit impeccable avant l'envoi. » Cette avancée devrait, on s'en doute, faire gagner un temps précieux aux utilisateurs.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Bonne nouvelle, l'usage de option, qui n'était jusqu'à aujourd'hui disponible que pour les abonnés AI Pro et Ultra, vient d'être étendu à tous les utilisateurs payants de Gmail. Elle est donc activée par défaut chez les abonnés Business Starter, Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus, Frontline Plus, Individuel, Google AI Plus, Pro et Ultra. Ceux qui possèdent un module Google AI Pro For Education peuvent aussi accéder à cette fonction.
Mais il faudra attendre encore quelques jours pour l'utiliser : le déploiement a démarré hier et devrait être effectif sous une quinzaine de jours. Quant aux utilisateurs gratuits, on ne sait pas encore s'ils auront un jour accès à cette option de relecture avancée.