L’éditeur de GTA 6 annonce jusqu’à 212 Go d’espace libre nécessaire sur l’espace de stockage selon le modèle de console. PlayStation demande bien de prévoir cette capacité sur sa PS5, tandis que le volume exact sur Xbox reste à préciser. Mieux vaut donc commencer à faire le tri sur le disque dur de sa console dès maintenant, surtout si plusieurs gros jeux se disputent déjà le SSD.

Pour donner un ordre d’idée du temps de téléchargement, rapatrier 212 Go demanderait près de 20 heures avec une ligne ADSL2+ à son maximum théorique contre environ une demi-heure à 1 Gbit/s. Même avec une fibre à 4 ou 8 Gbit/s, les consoles restent limitées à 1 Gbit/s par leur port Ethernet. En Wi-Fi, le débit maximal dépend des normes prises en charge par la console et la box, tandis que la distance, les murs et les interférences peuvent réduire la vitesse réelle du téléchargement. Ces estimations supposent un débit constant : en pratique, la connexion de votre FAI et les serveurs de téléchargement de Sony et Microsoft pourront rallonger l’attente.

Pour laisser la console travailler pendant la nuit, il faudra aussi vérifier ses réglages. Le téléchargement automatique doit être activé et la machine rester allumée ou dans un mode de veille autorisant les téléchargements. Sur PS5, cela suppose notamment de conserver la connexion Internet en mode repos. Vous savez comment occuper une partie de votre prochain week-end…