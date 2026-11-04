Rockstar a fixé l’heure du préchargement de GTA 6 : minuit sur PS5 le 10 novembre, une heure du matin sur Xbox Series. Il faudra prévoir jusqu’à 212 Go d’espace libre selon la console. À vos manettes !
Avant de retrouver Vice City, il va falloir faire un peu de ménage sur votre console. Rockstar vient de préciser le calendrier de préchargement de GTA 6, dont la sortie finale est attendue le 19 novembre prochain, avec des horaires différents chez Sony et Microsoft et un démarrage décalé pour les éditions en boîte.
Le préchargement numérique est ainsi avancé de deux jours par rapport au calendrier annoncé en juin.
Le 10 novembre en ligne, le 12 pour les boîtes
Les joueurs ayant précommandé le jeu en numérique pourront lancer le téléchargement dès le 10 novembre à minuit sur PlayStation 5, y compris sur PS5 Pro. Sur Xbox Series X et S, l’ouverture sera simultanée dans le monde entier à minuit GMT, soit à 1 heure du matin en France métropolitaine.
Ceux qui préfèrent acheter leur jeu en magasin devront patienter jusqu’au 12 novembre, date à laquelle les éditions en boîte doivent commencer à être disponibles. Elles contiendront un code de téléchargement, mais pas de disque optique. Le passage en boutique ne dispensera donc personne de télécharger le jeu, mais permettra de récupérer les fichiers avant son déblocage, prévu le 19 novembre.
Jusqu’à 212 Go à caser sur le disque de la console
L’éditeur de GTA 6 annonce jusqu’à 212 Go d’espace libre nécessaire sur l’espace de stockage selon le modèle de console. PlayStation demande bien de prévoir cette capacité sur sa PS5, tandis que le volume exact sur Xbox reste à préciser. Mieux vaut donc commencer à faire le tri sur le disque dur de sa console dès maintenant, surtout si plusieurs gros jeux se disputent déjà le SSD.
Pour donner un ordre d’idée du temps de téléchargement, rapatrier 212 Go demanderait près de 20 heures avec une ligne ADSL2+ à son maximum théorique contre environ une demi-heure à 1 Gbit/s. Même avec une fibre à 4 ou 8 Gbit/s, les consoles restent limitées à 1 Gbit/s par leur port Ethernet. En Wi-Fi, le débit maximal dépend des normes prises en charge par la console et la box, tandis que la distance, les murs et les interférences peuvent réduire la vitesse réelle du téléchargement. Ces estimations supposent un débit constant : en pratique, la connexion de votre FAI et les serveurs de téléchargement de Sony et Microsoft pourront rallonger l’attente.
Pour laisser la console travailler pendant la nuit, il faudra aussi vérifier ses réglages. Le téléchargement automatique doit être activé et la machine rester allumée ou dans un mode de veille autorisant les téléchargements. Sur PS5, cela suppose notamment de conserver la connexion Internet en mode repos. Vous savez comment occuper une partie de votre prochain week-end…
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)