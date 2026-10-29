GTA 6 n'est pas encore en rayon, et il est déjà entré dans l'histoire. Selon le cabinet Circana, 29 % des joueurs américains sur console et PC comptent acheter le titre de Rockstar Games, un niveau jamais mesuré pour un jeu vidéo.
À quelques semaines de sa sortie officielle, prévue le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, GTA 6 décroche un record d'intention d'achat aux États-Unis. Après treize ans d'attente, un GTA V qui n'a jamais quitté les classements après avoir lui-même battu des records à son époque notamment en France, et des précommandes qui se comptent en millions, il faut vivre sur Mars, pour qui s'intéresse même de loin aux jeux vidéo, pour ne pas voir l'engouement. Le jeu de Rockstar s'annonce ainsi comme l'une des plus grosses sorties de l'histoire du divertissement, et comme un moteur des ventes de consoles pour les fêtes, selon une étude publiée ce 28 octobre par le cabinet américain Circana.
Un niveau d'attente record pour GTA 6
Le cabinet d'études Circana fournit des données de marché aux fabricants et aux distributeurs. Son outil PlayerPulse suit notamment l'intention d’achat des joueurs américains sur console et sur PC, c'est-à-dire la part d'entre eux qui déclarent vouloir acheter un jeu donné. Pour GTA 6, elle atteint 29 %, soit près d’un joueur sur trois. Jamais un jeu vidéo n'avait obtenu un tel score dans les relevés du cabinet. Mat Piscatella, son analyste spécialiste du jeu vidéo, parle d'un moment rare pour l'industrie, aussi culturel que commercial.
Cet appétit doit aussi beaucoup à GTA V. Le jeu reste le titre premium le plus vendu de l'historique américain de Circana, en nombre d'exemplaires, comme en dollars. Il a figuré dans le top 20 des ventes américaines chaque année, sans exception, de 2013 à 2025. L'an dernier, pour sa treizième année sur le marché, il était encore troisième en nombre de joueurs actifs sur PlayStation et Xbox. Peu d'œuvres de divertissement gardent leur public aussi longtemps.
En France, GTA 5 s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, s'imposant comme un succès historique et l'un des produits culturels les plus rentables du pays grâce à sa longévité exceptionnelle sur trois générations de consoles. Sa première semaine de lancement avait permis à Rockstar Games de vendre 1,1 million de jeux dans l'Hexagone, un record à l'époque, avec une présence dans le top 10 des meilleures ventes annuelles quasiment chaque année dans le pays.
GTA 6 va profiter à tout l'écosystème du jeu vidéo
Pour Mat Piscatella, l’effet GTA 6 ira bien au-delà des ventes du jeu. Aux États-Unis et ailleurs, comme en France, sa sortie tombe juste avant le Black Friday, fin novembre, et les enseignes se préparent déjà à une forte demande pour les fêtes. L’analyste prévoit donc une hausse des ventes de consoles, mais aussi d’accessoires (manettes, casques…) et d’abonnements liés au jeu vidéo.
GTA 6 ne tournera que sur les consoles actuelles, la PS5 et la Xbox Series. Les joueurs encore équipés d’une PS4 ou d’une Xbox One devront changer de machine pour y jouer, et beaucoup pourraient en profiter pour s’offrir une PS5. Selon lui, cet engouement montre aussi le poids croissant du jeu vidéo dans le divertissement et la tech grand public.
On retrouve d'ailleurs cette impatience dans les précommandes. D’après Sensor Tower, qui suit les ventes sur les boutiques en ligne de Sony et de Microsoft, GTA 6 cumule 6,45 millions de précommandes numériques dans le monde, dont 74 % sur PS5. Et ce score est atteint malgré un prix élevé on rappelle 79,99 euros pour l’édition standard, et 99,99 euros pour l’Ultime, plus riche en bonus. Les amateurs de support physique devront aussi s’adapter, car la boîte vendue en magasin ne contient qu’un code de téléchargement, sans disque.
Dans tous les cas, mieux vaut prévoir de la place sur sa machine, puisqu'une fuite, que Rockstar n’a pas confirmée, évoque 210 Go d'espace nécessaire sur PS5. Les versions numériques pourront être préchargées dès le 12 novembre, pour jouer dès le jour de la sortie. Une intention d’achat ne garantit pas une vente, mais tous les indicateurs pointent dans la même direction.