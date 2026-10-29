À quelques semaines de sa sortie officielle, prévue le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, GTA 6 décroche un record d'intention d'achat aux États-Unis. Après treize ans d'attente, un GTA V qui n'a jamais quitté les classements après avoir lui-même battu des records à son époque notamment en France, et des précommandes qui se comptent en millions, il faut vivre sur Mars, pour qui s'intéresse même de loin aux jeux vidéo, pour ne pas voir l'engouement. Le jeu de Rockstar s'annonce ainsi comme l'une des plus grosses sorties de l'histoire du divertissement, et comme un moteur des ventes de consoles pour les fêtes, selon une étude publiée ce 28 octobre par le cabinet américain Circana.