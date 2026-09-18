Rockstar Games vient de confirmer l'arrivée de la bande-son officielle de GTA VI en CD et en vinyle. Une annonce plutôt surprenante quand on sait que le jeu, lui, sera vendu dans une boîte… sans le moindre disque.
Alors que le débat autour de la disparition progressive du jeu vidéo physique continue de faire rage, Rockstar Games vient de trouver une manière assez inattendue de l'alimenter. Tout compte fait, GTA VI aura bien son disque… mais pas vraiment celui que certains joueurs espéraient.
Après un récent teasing via Spotify notamment, Rockstar vient en effet d'annoncer Grand Theft Auto VI: The Album, une bande-son officielle composée de 34 morceaux originaux. Elle sera disponible en streaming, mais également sous une forme que l'on pensait progressivement reléguée aux collectionneurs, à savoir un CD… et plusieurs éditions vinyle (hors de prix). Le tout doit arriver le 19 novembre, en même temps que le jeu.
Le CD ? Oui. Le vinyle ? Oui. Le Blu-Ray ? Non.
Sur le papier, difficile de reprocher quoi que ce soit à Rockstar. La bande-son de GTA a toujours occupé une place particulière dans la série et cette nouvelle compilation prolongera finalement une tradition bien établie.
Six morceaux sont déjà disponibles, avec notamment Travis Scott, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Yung Lean, Future, Metro Boomin ou encore Keith Richards. Le reste des 34 titres sera dévoilé ultérieurement.
Mais il suffit de regarder l'autre annonce concernant le support physique pour que le sourire retombe légèrement. Car rappelons le, la version physique de GTA VI ne contient tout simplement aucun disque. Rockstar commercialisera bien une boîte physique à partir du 12 novembre afin de permettre le préchargement, mais celle-ci renfermera uniquement un code permettant de télécharger le jeu.
Aucun Blu-ray, aucun disque à conserver dans une boîte, aucun support permettant de réinstaller GTA VI indépendamment d'une connexion aux services concernés, sans parler d’une licence numérique à même d’être révoqué dans un futur plus ou moins lointain. De quoi faire grincer quelques dents…
Un drôle de message envoyé aux amateurs de physique
D'un côté, Rockstar propose donc aux collectionneurs un CD et même plusieurs vinyles, dont une édition limitée particulièrement travaillée. De l'autre, le jeu le plus attendu de la génération actuelle n'aura pas droit à son propre disque.
Pour certains joueurs attachés au support physique (pour la collection, la préservation, le prêt, le marché de l’occasion…), le timing ressemble forcément à un petit pied de nez. Le contraste est d'autant plus visible que le débat sur la conservation des jeux et la dépendance au numérique n'a jamais été aussi fort.
Tout cela est assez ironique finalement, puisque pour conserver un morceau de GTA VI dans vingt ans, on pourra toujours ressortir le CD (voire le vinyle). Pour conserver le jeu GTA VI lui-même, ce sera déjà nettement moins simple...
GTA VI est toujours attendu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Reste maintenant à savoir si Rockstar finira par entendre ceux qui réclament un véritable jeu sur disque… ou si le téléchargement sera définitivement la seule façon de jouer à ce nouvel opus.
Enfin, concernant l’accueil réservé à cette bande originale, malgré les critiques de certains joueurs concernant la politique de Rockstar Games autour du physique, l’édition collector du vinyle, facturée 123,99€, est d’ores et déjà sold-out.