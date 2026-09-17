Rockstar a même déjà laissé les joueurs composer leur propre bande-son. Sur PC, GTA V propose Self Radio, qui permet d’importer ses fichiers audio et de les écouter comme une station supplémentaire.

Spotify pourrait pousser cette idée beaucoup plus loin en donnant accès directement à ses playlists depuis l’autoradio, sans passer par des fichiers locaux. Une intégration séduisante sur le papier, mais qui reste à ce stade entièrement hypothétique, abonnement compris.

Et c’est peut-être là tout le paradoxe : laisser chacun écouter exactement ce qu’il veut serait pratique, mais GTA perdrait aussi un peu de cette magie qui consiste à rouler dix minutes de trop simplement parce qu’un bon morceau vient tout juste de commencer.