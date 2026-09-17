Après Netflix, Rockstar s’appuie sur un autre géant du streaming pour accompagner la promotion de GTA 6. Spotify met désormais en avant plusieurs artistes associés au jeu, relançant au passage une vieille envie des joueurs : écouter leurs propres playlists directement dans les voitures de Vice City.
La musique a toujours fait partie de l’ADN de GTA, et Rockstar semble bien décidé à en faire aussi un levier de promotion pour son prochain épisode. Spotify a commencé à relayer GTA 6 à travers des panneaux publicitaires installés à New York, Miami et Los Angeles, mettant en scène plusieurs artistes liés au jeu, dont Travis Scott, Future ou Keith Richards.
Pour l’instant, cela reste une opération promotionnelle. Mais le rapprochement suffit déjà à réveiller une question qui accompagnera forcément GTA 6 jusqu’à sa sortie : Spotify pourrait-il un jour se retrouver directement dans les autoradios du jeu ?
Après Netflix, Spotify entre à son tour dans la campagne
Rockstar avait déjà créé la surprise fin août en s’associant à Netflix pour diffuser Grand Theft Auto VI: An Extended Look, une présentation de 27 minutes réalisée à partir d’images capturées sur PS5. GTA 6, attendu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, s’offre donc une campagne qui déborde largement des canaux habituels du jeu vidéo.
Spotify constitue un partenaire particulièrement naturel. Rockstar y propose déjà plusieurs playlists officielles, dont Grand Theft Auto Radio, et pourrait très bien utiliser le service pour mettre en avant la future bande-son du jeu.
Rien n’indique cependant qu’une intégration directe soit prévue. La campagne actuelle peut tout aussi bien rester ce qu’elle est : une façon de prolonger l’univers musical de GTA 6 en dehors du jeu.
Spotify dans l’autoradio, une idée qui aurait du sens
Si la spéculation prend aussi vite, c’est parce que les radios ne sont jamais de simples fonds sonores dans GTA. Flash FM participe autant à l’ambiance années 1980 de Vice City que ses néons, tandis que Radio Los Santos a contribué à donner à San Andreas son identité West Coast. Animateurs, publicités absurdes et morceaux choisis transforment chaque trajet en petit programme radio.
Rockstar a même déjà laissé les joueurs composer leur propre bande-son. Sur PC, GTA V propose Self Radio, qui permet d’importer ses fichiers audio et de les écouter comme une station supplémentaire.
Spotify pourrait pousser cette idée beaucoup plus loin en donnant accès directement à ses playlists depuis l’autoradio, sans passer par des fichiers locaux. Une intégration séduisante sur le papier, mais qui reste à ce stade entièrement hypothétique, abonnement compris.
Et c’est peut-être là tout le paradoxe : laisser chacun écouter exactement ce qu’il veut serait pratique, mais GTA perdrait aussi un peu de cette magie qui consiste à rouler dix minutes de trop simplement parce qu’un bon morceau vient tout juste de commencer.