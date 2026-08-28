GTA 6 pourrait demander plusieurs dizaines d’heures avant de livrer tous ses secrets. Une estimation d'un responsable de Rockstar Games donne en tout cas une idée de l’ampleur de l’aventure qui attend les joueurs.
Après avoir découvert hier soir (ou cette nuit pour les moins
chanceux curieux) l'Extended Look de GTA 6, on apprend désormais qu'il faudra visiblement prévoir du temps, beaucoup de temps, pour venir à bout du jeu le plus attendu de la décennie. Dans une interview accordée au New York Times, Rob Nelson, co-directeur de Rockstar Games, décrit le prochain épisode comme un jeu « très, très immersif et long ». Surtout, il indique que sa propre partie a duré environ 80 heures, en incluant l’histoire principale et certaines activités optionnelles.
Quatre-vingts heures pour terminer GTA 6 ? C'est le chiffre avancé par Rockstar
Attention toutefois, cette estimation mérite d’être remise dans son contexte. Les 80 heures évoquées par Rob Nelson en interview ne correspondent pas nécessairement au temps requis pour terminer le jeu. Sa partie comprenait notamment du contenu annexe. Open-world oblige, chaque joueur pourra bien entendu choisir d'avancer à son propre rythme. Ceux qui se concentreront sur la campagne pourront donc probablement atteindre le générique bien avant cette durée annoncée de 80 heures.
Cette déclaration n'en demeure pas moins intéressante puisqu'elle nous donne un aperçu plus précis de la taille de l’expérience concoctée par Rockstar avec son futur blockbuster. Le studio semble avoir d'ailleurs conçu Leonida comme un monde dans lequel les joueurs pourront passer beaucoup de temps. L’aventure suivra Jason et Lucia dans cet État américain fictif, avec de nombreuses activités à découvrir en dehors de la trame principale.
GTA 6 pourrait demander bien plus de temps que son prédécesseur
Pour bien mesurer ce que représente cette estimation, le précédent épisode nous donne un point de comparaison intéressant. D’après les données de HowLongToBeat, GTA V demande en moyenne environ 51,5 heures pour terminer son histoire principale accompagnée d'une partie de son contenu secondaire.
En comparaison, les 80 heures évoquées pour GTA 6 correspondraient donc à une expérience potentiellement plus longue, même si, de toute évidence, les deux estimations ne reposent pas exactement sur le même contenu. Elles incluent notamment des activités optionnelles, ce qui rend impossible toute comparaison directe entre les deux jeux. Mais, encore une fois, cela permet malgré tout de se faire une petite idée de l'ambition du titre.
Cette ambition pourrait néanmoins présenter quelques limites, à en croire de récentes informations : GTA 6 pourrait en effet viser les 30 FPS au lancement, y compris sur PS5 Pro. De quoi quelque peu refroidir les joueurs qui s'imaginaient déjà pleinement profiter de la puissance de la console de Sony avec la dernière production Rockstar Games.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.