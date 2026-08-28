Pour bien mesurer ce que représente cette estimation, le précédent épisode nous donne un point de comparaison intéressant. D’après les données de HowLongToBeat, GTA V demande en moyenne environ 51,5 heures pour terminer son histoire principale accompagnée d'une partie de son contenu secondaire.

En comparaison, les 80 heures évoquées pour GTA 6 correspondraient donc à une expérience potentiellement plus longue, même si, de toute évidence, les deux estimations ne reposent pas exactement sur le même contenu. Elles incluent notamment des activités optionnelles, ce qui rend impossible toute comparaison directe entre les deux jeux. Mais, encore une fois, cela permet malgré tout de se faire une petite idée de l'ambition du titre.

Cette ambition pourrait néanmoins présenter quelques limites, à en croire de récentes informations : GTA 6 pourrait en effet viser les 30 FPS au lancement, y compris sur PS5 Pro. De quoi quelque peu refroidir les joueurs qui s'imaginaient déjà pleinement profiter de la puissance de la console de Sony avec la dernière production Rockstar Games.

